Kan bağışlarının kışın azalması karşısında farkındalık oluşturulması adına sivil toplum kuruluşlarının desteği sürüyor. Bugünde Malatya’da Yetimler Kervanı Derneği’nde gerçekleştirilen programla yetim aileler ve dernek üyeleri kan bağışında bulundu.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çolak, özellikle kış aylarında azalan kan bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Özellikle ülkenin zor bir süreçten geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğin de önemine dikkat çeken Çolak, “ Biz bugün bu ülke için kan veriyoruz ama gerekirse canımızı da veririz” dedi.



İHA