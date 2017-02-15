15 Şubat 2017 Çarşamba

Yetimler Kervanından kan bağışı

Malatya Yetimler Kervanı Derneği tarafından düzenlenen etkinlik ile kan bağışına destek verildi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 17:42
Yetimler Kervanından kan bağışı
  Kan bağışlarının kışın azalması karşısında farkındalık oluşturulması adına sivil toplum kuruluşlarının desteği sürüyor. Bugünde Malatya’da Yetimler Kervanı Derneği’nde gerçekleştirilen programla yetim aileler ve dernek üyeleri kan bağışında bulundu.
Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çolak, özellikle kış aylarında azalan kan bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Özellikle ülkenin zor bir süreçten geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğin de önemine dikkat çeken Çolak, “ Biz bugün bu ülke için kan veriyoruz ama gerekirse canımızı da veririz” dedi.

İHA
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