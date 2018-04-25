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Yeşil Eriğin Faydaları

Ülkemizde hemen hemen her yerde yetişebilen yeşil erik tezgahlardaki yerini almaya başladığında yazın geldiğini anlıyoruz. Yeşil eriğin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Yeşil Eriğin Faydaları

Ülkemizde hemen hemen her yerde yetişebilen yeşil erik tezgahlardaki yerini almaya başladığında yazın geldiğini anlıyoruz. Yeşil eriğin faydaları ise saymakla bitmiyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:15
Yeşil Eriğin Faydaları

Meyve ve sebzelerin türlü türlü faydaları bulunuyor ve uzmanlar mevsimine göre tüketildiği takdirde tüm meyvelerin insan vücuduna iyi geldiğini söylüyor. Bunların başında da şu anda mevsiminde olduğumuz yeşil erik geliyor. Uzmanlara göre yeşil erik, kabızlığı önlüyor, kilo verdiriyor, kansızlığı gideriyor, anne sütünün artmasına yardımcı oluyor, yaşlılarda tüketilmesi sonucunda görme sorunlarına iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor,akciğer kanserine karşı koruyor.

Yeşil erik yiyenlerin astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer sorunları gibi akciğer sorunlarından uzak kaldığı araştırmalarca saptanmıştır. Yine yeşil eriğin bağ dokularının iyileştirilmesine, havayolu sorunlarına yardımcı olduğu da biliniyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeşil ErikYeşil Eriğin Faydaları
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