Üstü kapalı alanlarda sigara yasağının yeni yılla birlikte yaygınlaştırılması, sigarayla mücadelede yeni yöntemler geliştirilmesine neden oluyor. Geçmişte pilot il olarak İstanbul ve Ankara’da uygulanan Yeşil Dedektör uygulaması artık tüm iller için de uygulanacak. Yeşil Dedektör uygulaması hakkında BUSABAH’a açıklamada bulunan Sağlık-Sen Malatya İl Müdürü Mehmet Bingöl, sigara yasağı uygulamasının insanların sağlığı açısından çok önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

UYGULAMA ALANI ÇOK GENİŞ OLACAK

Yeşil Dedektör uygulamasında başarılı olunup olunmayacağının belirsiz olduğunu kaydeden Başkan Bingöl, “Yeşil Dedektör uygulamasının iyi bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Süreç içerisinde bu uygulama için insanların daha duyarlı bir şekilde davranması ve yetkililerin de bu uygulamanın iyi bir takipçisi olması gerektiğini belirtiyoruz. Bu sistem elbette ki, Malatya’da da uygulanabilir. Ama bu nasıl takip edilecek? Çünkü uygulama alanı çok geniş olacak. Ve başarılı olunacak mı bu uygulama da bu biraz belirsiz. Bu uygulama için yeterli kadar tedbir ve önlem alınmazsa insanlar tarafından kale alınmayacak. Bu yüzden bu uygulamanın sağlam bir altyapısı olması gerekiyor. Yeşil Dedektör pilot illerde uygulandı ama bunun sonucu Malatya’da alınır mı, alınmaz mı bunu görmek lazım” diye konuştu.

UYGULAMA ANLATILMALI

Yeşil Dedektör’le ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Bingöl, “Yeşil Dedektör şimdiye kadar çok fazla gündeme gelmedi. Uygulanan illerde de bu uygulama dile getirilmedi. Bu uygulamayla ilgili broşür, afişlerle insanları biraz daha bilgilendirilip, insanların bu uygulamayla ilgili düşünce ve taleplerini alıp bu sistemi bu şekilde uygulamaya soksalar daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu uygulamayı bugün başlatıyorsunuz, vatandaşların bu uygulamadan haberi yok. Bu uygulamanın anlatılması gerekiyor. Bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

SUİSTİMAL EDİLEBİLİR

Bu uygulamayla ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, “Artık telefonla aramanıza bile gerek yok. Akıllı telefonlarınızdan yer bildirimi yapabilirsiniz” sözlerini de değerlendiren Başkan Bingöl, “Teknoloji gelişti. Her yerde her şey tespit edilebiliyor. Ben sağlıklı bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Tamam, burada uygulama yapılacak ama bazı vatandaşlar bunu suiistimal edebilir. Sürekli takip, sürekli kontrolde de insanlar üzerinde bir baskı unsuru olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

YEŞİL DEDEKTÖR NASIL ÇALIŞACAK?

Yeşil Dedöktör şöyle işleyecek:

“Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirebilecek. İhlal bildirimi sonrasında bildirim, Sağlık Bakanlığının özel olarak Yeşil Dedektör için ayırmış olduğu sisteme düşecek ve oradan de saha ekiplerine ulaşacak. Saha denetim ekipleri ihlal bildiriminin yapıldığı mekana ulaşarak ihlal olup olmadığını denetleyecek ve gerekli işlemi yapacak. Bu kapsamda tütün mamulleri kullanmayan müşterilerin hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması yoluyla ihlallerin asgariye indirilmesi sağlanacak.”

MUTLU SARIGÜL