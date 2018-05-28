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Yenidünya mucizesi

Etli, sulu, mayhoş ya da tatlı ve iri çekirdekli ‘Yenidünya’ meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Yenidünya sağlığa olan faydaları ve içerdiği değerli besin maddeleri ile dikkat çekiyor.

Yenidünya mucizesi

Etli, sulu, mayhoş ya da tatlı ve iri çekirdekli ‘Yenidünya’ meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Yenidünya sağlığa olan faydaları ve içerdiği değerli besin maddeleri ile dikkat çekiyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:14
Yenidünya mucizesi

Yenidünya meyvesi yüksek oranda A vitamini içerir. Eti ve kabuğunun rengi meyvenin A vitamini kaynağı karoten yönünden zengin olduğunu gösterir. Ayrıca B ve C vitaminleri; fosfor potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler ve şeker yönünden de zengindir.

SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Yenidünya meyvesi değerli besin maddelerini içermektedir. Diyet yapanlara önerilen meyvenin faydalarından bahseden Pazarcı esnafları, yenidünyanın kabızlığa iyi geldiğini, bağırsak faaliyetlerini düzenlediğini ve meyvenin suda pişirilip, demlenip daha sonra da içildikten sonra ishal ve dizanteriye iyi geldiğinin görüldüğünü ifade ettiler.

Uzmanlar, yenidünyanın kan düşüşünü yavaşlattığını ve bundan dolayı da ani acıkma krizlerini önlediğini belirtiyor.

Düşük kalorili olmasından ötürü kilo verme sürecinde de yenidünya yenmesi tavsiye edilir.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYenidünyaFaydalarıSağlık
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