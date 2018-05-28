Yenidünya mucizesi

Yenidünya meyvesi yüksek oranda A vitamini içerir. Eti ve kabuğunun rengi meyvenin A vitamini kaynağı karoten yönünden zengin olduğunu gösterir. Ayrıca B ve C vitaminleri; fosfor potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler ve şeker yönünden de zengindir.

SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Yenidünya meyvesi değerli besin maddelerini içermektedir. Diyet yapanlara önerilen meyvenin faydalarından bahseden Pazarcı esnafları, yenidünyanın kabızlığa iyi geldiğini, bağırsak faaliyetlerini düzenlediğini ve meyvenin suda pişirilip, demlenip daha sonra da içildikten sonra ishal ve dizanteriye iyi geldiğinin görüldüğünü ifade ettiler.

Uzmanlar, yenidünyanın kan düşüşünü yavaşlattığını ve bundan dolayı da ani acıkma krizlerini önlediğini belirtiyor.

Düşük kalorili olmasından ötürü kilo verme sürecinde de yenidünya yenmesi tavsiye edilir.

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