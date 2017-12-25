Özellikle karma ve yağlı cilt tipine sahip kişilerin, normal ve kuru cilt tiplerine uygun nemlendirici ve makyaj ürünlerini kullandıklarında, öncelikle kapalı ve açık komedonlar şeklinde başlayıp sonraki aşamada sivilcelere dönüşen can sıkıcı sonuçlarla karşılaşabildiklerini ifade eden Atalay, "Kuru ciltlere yönelik kozmetik ürünler cildin nem dengesini sağlayabilmek adına yağ içinde su emülsiyonları şeklinde hazırlanmaktadır. Karma ve yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı nemlendirici ve makyaj ürünlerini tercih etmelidir" diye konuştu.

PÜRÜZSÜZ GÖRÜNÜM İÇİN, NEM

"Pürüzsüz bir görünüm için cildin nem dengesine çok dikkat edilmelidir" diye söyleyen Atalay, cildi aşırı kurutan temizleyiciler aşırı sebum salınımına yol açarak yine akneyi tetikleyebileceğinden hindistan cevizi, kakao yağı, lanolin gibi en bilinen komedojenik ajanları içeren ürünlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yaptı.

Cilt sağlığının korunması için yeterli miktarda su tüketmenin çok önemli olduğunu söyleyen Atalay, "Vücudun susuz kalması ilk olarak ciltte etkisini gösterip, kuruluk ve matlaşmaya neden olacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ