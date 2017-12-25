25 Aralık 2017 Pazartesi

Yeni yıla yeni ciltle başlayın

İlerleyen yaş, stres, çeşitli hastalıklar, hatalı beslenme, sigara kullanımı ve daha pek çok faktör cilt sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Senenin sonuna yaklaştığımız bu günlerde yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri ve modern kozmetik dermatoloji uygulamalarıyla cildi ışıltılı ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak kısa sürede mümkün olabiliyor. Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, yeni yıla girerken cilt sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Atalay, cilt tipine uygun ürünler kullanılması konusunda uyardı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:54
Yeni yıla yeni ciltle başlayın

 Özellikle karma ve yağlı cilt tipine sahip kişilerin, normal ve kuru cilt tiplerine uygun nemlendirici ve makyaj ürünlerini kullandıklarında, öncelikle kapalı ve açık komedonlar şeklinde başlayıp sonraki aşamada sivilcelere dönüşen can sıkıcı sonuçlarla karşılaşabildiklerini ifade eden Atalay, "Kuru ciltlere yönelik kozmetik ürünler cildin nem dengesini sağlayabilmek adına yağ içinde su emülsiyonları şeklinde hazırlanmaktadır. Karma ve yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı nemlendirici ve makyaj ürünlerini tercih etmelidir" diye konuştu.

 

PÜRÜZSÜZ GÖRÜNÜM İÇİN, NEM
  "Pürüzsüz bir görünüm için cildin nem dengesine çok dikkat edilmelidir" diye söyleyen Atalay, cildi aşırı kurutan temizleyiciler aşırı sebum salınımına yol açarak yine akneyi tetikleyebileceğinden hindistan cevizi, kakao yağı, lanolin gibi en bilinen komedojenik ajanları içeren ürünlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yaptı.

 Cilt sağlığının korunması için yeterli miktarda su tüketmenin çok önemli olduğunu söyleyen Atalay, "Vücudun susuz kalması ilk olarak ciltte etkisini gösterip, kuruluk ve matlaşmaya neden olacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCilt Bakımı

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