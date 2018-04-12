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YENİ TREND: REFORMERPİLATES

Aynı tip egzersizlerden sıkıldıysanız, rehabilitasyon amaçlı geliştirilen, günümüzde de spor salonları tarafından oldukça popüler olarak kullanılan reformerpilatesi öneriliyor.

YENİ TREND: REFORMERPİLATES

Aynı tip egzersizlerden sıkıldıysanız, rehabilitasyon amaçlı geliştirilen, günümüzde de spor salonları tarafından oldukça popüler olarak kullanılan reformerpilatesi öneriliyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:06
YENİ TREND: REFORMERPİLATES

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, pilatesin babası Joseph Pilates’in, doğu ve batı felsefelerinden yola çıkarak yoganın zihinsel odaklanması ve jimnastik gibi sporların fiziksel etkilerini birleştirerek oluşturduğu reformerpilatesin yararları hakkında şu bilgileri verdi:

EĞRİLİKLERİN DÜZELMESİNİ SAĞLAR

“Doğru yapılan reformerpilates ile core bölgesi kasları her harekette aktive olacaktır. Core bölgesi kaslarının kuvvetlenmesiyle özellikle sedanter yaşayan bireylerde kas zayıflıklarına bağlı meydana gelen bel-boyun ağrıları, kasın kuvvetlenmesi ile azalacaktır. Aynı zamanda stabilizasyon görevi üstlenen kasları da etkili bir şekilde çalıştıracağından omurgada meydana gelen skolyoz gibi eğriliklerin düzelmesine de yardımcı olur.

DÜZENLİ NEFES KONTROLÜ İLE YAPILIR

Plates egzersizlerinde olduğu gibireformerpilates de düzenli nefes kontrolü ile yapıldığından nefes alış veriş derin, yavaş ve ritmik olacaktır. Her hareketle birlikte kişi doğru ve etkin nefes alıp vermeyi öğrenecektir. Doğru nefes ile vücuttaki oksijenizasyon artar ve vücuttan toksiklerin uzaklaştırılması kolaylaşır, hücre içi enerji de artar. Artan enerji kişinin yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Pilates egzersizleri ile doğru nefes alıp vermenin öğrenilmesi kombine edilerek postürel düzelmeler ve kişilerin yaşam kalitesinin arttığı görülmüştür.

YIRTILMA VE YARALANMALARA KARŞI DİRENÇ SAĞLAR

Günümüzde artan sedanter yaşamdan dolayı esnekliği azalan insanlarda sakatlıkların görülme sıklığı artmıştır. Yapılan araştırmalar esnekliğin gelişmiş hareket düzeyi ve sakatlanma riskiyle birebir alakalı olduğunu göstermektedir. ReformerPilates ile kaslar esnerken aynı zamanda yayların uyguladığı direnç ile yer çekimine karşı değil de yay direncine karşı yapılan hareketler esnekliği ve kassal dayanıklılığı arttırır. Kasların ve bağların esnekliğinin artmasıyla kaslarda meydana gelebilecek yırtıklara ve yaralanmalara karşı daha dirençli olunması sağlanır.”busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
EgzersizReformerpilatesGamze ŞenbursaJoseph Pilates
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