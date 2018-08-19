Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçen Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçen Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında sağ kanatta göğsüyle topu kontrol eden Pereira’nın şutu üstten dışarı çıktı.
30. dakikada Josef’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Ekici’nin vuruşu auta gitti.
31. dakikada sol çaprazdan Barış'ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
33. dakikada Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
42. dakikada defansın hatası ile ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Slimani'nin şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.
49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Ertaç’ın kontrolünde dışarı çıktı.
54. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Silimani’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
58. dakikada sağdan yapılan ortada Ertaç’ın uzaklaştıramadığı topu Barış kaleye gönderdi Sincere meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
70. dakikada Guilherme’nin uzun pasında topa gelişine vuran Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere, Sadık, Mina, Rahman, Aleksic (Erkan dk. 90+5 ?), Guilherme, Adem, Ahmet Ildız (Donald dk. 65) Pereira (Mustafa dk. 86 ?), Boutaib
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skertel, Neustaedter, Şener (Eljif dk. 78), Barış Alıcı (Alper dk. 78 ?), Ayew, Mehmet Ekici (Valbuena dk. 63), Mehmet Topal, Josef, Slimani
Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Yiğithan
Teknik Direktör: Philip Cocu
Gol: Aleksic (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Aleksic, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)