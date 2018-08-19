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Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 2.haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle. Malatyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte karşılaşma ilgili tüm detaylar...

Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 2.haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle. Malatyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte karşılaşma ilgili tüm detaylar...

19 Ağustos 2018 Pazar 00:00
Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçen Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçen Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında sağ kanatta göğsüyle topu kontrol eden Pereira’nın şutu üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Josef’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Ekici’nin vuruşu auta gitti.

31. dakikada sol çaprazdan Barış'ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

33. dakikada Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

42. dakikada defansın hatası ile ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Slimani'nin şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.

49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Ertaç’ın kontrolünde dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Silimani’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

58. dakikada sağdan yapılan ortada Ertaç’ın uzaklaştıramadığı topu Barış kaleye gönderdi Sincere meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

70. dakikada Guilherme’nin uzun pasında topa gelişine vuran Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Malatya

Hakemler: Fırat Aydunus Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere, Sadık, Mina, Rahman, Aleksic (Erkan dk. 90+5 ?), Guilherme, Adem, Ahmet Ildız (Donald dk. 65) Pereira (Mustafa dk. 86 ?), Boutaib

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skertel, Neustaedter, Şener (Eljif dk. 78), Barış Alıcı (Alper dk. 78 ?), Ayew, Mehmet Ekici (Valbuena dk. 63), Mehmet Topal, Josef, Slimani

Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Yiğithan

Teknik Direktör: Philip Cocu

Gol: Aleksic (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Aleksic, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)  

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