Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 2.haftasında Yeni Malatyaspor Fenerbahçe ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle. Malatyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte karşılaşma ilgili tüm detaylar...