YEMEYE DOYAMADIĞIMIZ ZEYTİNİN FAYDALARI

Çetin Fırat, “Zeytin ve zeytinyağı ülkemizde yapılan bir yetiştirme tarzıdır. Zeytin ağacı normal bildiğimiz ağaçlardan çok farklı bir ağaçtır. Hayatı boyunca kanser olmayan, hastalık geçirmeyen ve ömrü tam olarak uzmanlar tarafından bilinmeyen bir ağaçtır. Ülkemizde yaklaşık bin yaşında zeytin ağaçlarının varlığı tespit edilmiş. Çok uzun zaman önce ülkemize getirilen zeytin ağaçları özellikle ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara’da Gemlik ve çevresinde yoğun olarak görülmektedir. Bizim Malatya’mızda nasıl yer-gök tabiriyle kayısı ağacıysa orada da her taraf zeytin ağaçlarından oluşuyor. Zeytin ağacı bir yıl verimli meyve verirken bir yıl da verimi düşer. Verim düştüğü yılarda meyve az olur ancak boyutu büyük olur. Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı ayrıca zeytin ve zeytinyağından yapılan kozmetik ürünler Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Bunun üretimini yapan firmalar özellikle doğallık belgesi taşıyorlarsa ve doğal ürünler yapıyorlarsa, içerisinde paraben gibi maddeler bulunmuyorsa bunları yurt dışına ihraç ediyorlar” diye konuştu.

İÇERİĞİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

“Zeytinyağı yapısında E ve K vitamini çok yüksek miktarda olan, ‘insan ne yerse yesin fazlası zarar ’ sözünü bünyesinde barındırmayan ve bir insan ömründe bin tane zeytin de yese hiçbir zararı olmayan tek ürün. Yani insan yiyebileceği kadar zeytin yiyebilir. Bunun dışında yine yapısında kalsiyum, demir, potasyum var. Yani zeytin içeriği açısından çok zengindir” açıklamalarını yapan Fırat, zeytinin dalında çok acı bir meyve olduğunu ifade etti.

Fırat, “Eğer dalından hemen alınır ve ısırılırsa zeytinin asitli yapısı tamamen ağzı uyuşturacak derecede acıdır. Tamamen tüketilmez. Zeytinin tüketilebilmesi için dalından koparıldıktan sonra zeytin havuzu bazı bölgelerde kuyu denilen yapılar içerisine konulur ve havuz doldurulduktan sonra üzerlerine çuvallar örtülür. Havuz boyutunda yapılan ağaçtan kalaslar üzerine konulur. Ve bunun üzerine de yüksek, zeytinin miktarına göre zeytine baskı yapsın diye tonlarca büyük kaya konulur. Ayrıca zeytinin içerisine kaya tuzu ile sulandırılarak elde edilmiş tuzlu su konulur. Sonrasında ise en az 6 ay olmakla beraber, 9 ay, 1 yıl doğal fermantasyon için zeytin beklemeye bırakılır. Tabi bu arada zeytinin içerisine konulan su miktarı zeytin seviyesinin yaklaşık bir karış altında olur, sürekli kontrol edilir. Yaz aylarında da çok sıcak olduğundan zeytin havuzlarında yapılan sistemle o su alınır, filtre edilir, soğutularak devri daim motorlarıyla su değiştirilir. Yani, çok uzun süreçli bir çalışma gerektirir. Özellikle toplanma dönemi 11. Aydır ancak bazı bölgelerde 12. Aya kadar uzayabilir” açıklamalarını yaptı.

ZEYTİN SIKILARAK ZEYTİNYAĞI ELDE EDİLİR

Zeytin elde edildikten sonra zeytinin bir kısmının sıkılarak zeytinyağı elde edildiğine de değinen Fırat,“Tabi bu taze zeytinden elde edilir. Dalından toplanan zeytinlerin en küçükleri sıkılır. Ülkemizde özellikle Tarım Bakanlığı’nın çalışmalarıyla bu yıl itibariyle sıcak su ve yüksek basınçla zeytinyağı elde edilmesi bildiğim kadarıyla yasaklandı. Zeytinden yağ soğuk sıkımla elde ediliyor ve bu da çok daha sağlıklı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com