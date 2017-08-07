Bu soru ne çok tartışıldı aslında! Bir kısım uzmanlar kilo vermek isterseniz önce 2-3 bardak su için, açlığınız azalsın sonra yemek yiyin ki daha az yediğinizde kilo verebilirsiniz dediler. Bazıları yemek yerken su içerseniz sindirim sistemi iyi çalışmaz, bazıları yemekle birlikte su için iyi olur dediler. Kimisi yemekleri de boş verin günde en az 3 litre su için diye diretti.

O kadar çok kafamızı karıştırdılar ki ne yapacağımızı bilemez hale geldik, dilimiz bir karış dışarıda bu su içilmeli mi yoksa içilmemeli mi diye düşünür olduk.

PEKİ, GERÇEKTEN SU İÇİLMELİ Mİ? YOKSA İÇMEMELİ Mİ?

Yemek bir insan için ne derece önemliyse, içmek de onun kadar hatta çok daha fazla önemlidir. Vücudumuzun yüzde altmışı sudur. Bu nedenle vücudumuzun aslında oldukça fazla suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle susarız ve su içmek isteriz. Susuzluğumuzu hissetmiyorsak bilmeliyiz ki biz aslında suyun yerine geçen içecekleri çok içtiğimiz için vücudumuzun su isteğini istemeden perdelemiş oluyoruz.

Aslında bu perdeleme bir bakıma bizim kafamızı karıştırdı. Doğaya baktığımızda birçok canlı susuyor ve gidiyor suyunu içiyor hiç kafası karışmıyor. Fakat bir tek biz insanoğlu o kadar çok su yerine geçen içecek tüketiyoruz ki, sonrada su içmeli miyiz yoksa içmemeli miyiz diye düşünmeye başlıyoruz.

O zaman yemekte ne zaman su içmeliyiz diye düşünmek yerine, öncelikle su yerine geçen içecekleri azaltıp susamaya başlamalıyız. Çünkü susamayı hissettiğimiz anda her türlü sorunu çözebiliriz. Aynı şekilde acıkmayı beklediğimizde de ne kadar yiyeceğimize karar verdiğimiz gibi. Bunu yapmak aslında bedenimizin aklını kullanmaktır. Beden aklımızı kullandığımızda da diğer canlıların yaptığı gibi doğru zamanı hissedebiliriz.

3 BAŞLIĞA DİKKAT!

Dr. Fevzi Özgönül son olarak şu 3 başlığa dikkat çekti:

“1-Sakın susamadıysanız sadece size söylendi diye 2-3 bardak su içip sofraya öyle oturmayın.O zaman yemek yiyip bedeninizi güçlendiremezsiniz.

2-Susadıysanız su içmeye özen gösterin, yemek sırasında içeceğiniz meyve suyu, sodalı sular ve kolalı içecekler iştahınızı kapatıp sindiriminizi bozabilir.

3-Eğer su isteğiniz varsa su içmemeniz için hiçbir neden göremiyorum. Yemeğin başında, ortasında veya sonunda isteğiniz kadar su içebilirsiniz. Fakat çok su isteği olsa da yemek yemeye de başlamanızda yarar var. Özellikle çok sıcak havalarda çok susadım diye yemek öncesinde çok su tüketmek iyi bir davranış değildir.”

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