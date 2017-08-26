Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, tatilde sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için kaçınılması gereken hataları anlattı, önemli önerilerde bulundu. Karabulut, “Uzun tatil haberlerinde ilk sırayı genellikle trafik çilesi alıyor. Uzun araç kuyrukları, normalin 2-3 katı süren seyahatler veya havaalanında uzun bekleyişlere sıcak hava da eklenince sağlık sorunlarının gelişmesi kaçınılmaz oluyor. Tatil trafiğinin oluşturduğu stres ve beraberinde getirdiği öfke atakları tansiyonda ciddi artışlar yaparken, ritim bozukluklarını da tetikleyebiliyor. Trafik stresinden kurtulmak için trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yola çıkmaya özen gösterin” dedi.

MİDEYİ TIKA BASA DOLDURMAK

Tatilcileri bekleyen en büyük tehlikelerden birinin de açık büfe yemekler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Karabulut, “Ağır yemekler sonrasında kan koyulaşıyor ve bunun sonucunda da kalp krizi riski artıyor. Ayrıca tüketilen çok miktardaki karışık tür gıdalar nedeniyle hem mide ile bağırsak sorunları gelişebiliyor, hem de tansiyon değerlerinde artış olabiliyor. Ana öğün sayısının artması sonucu hızlıca kilo alınması da bir diğer başka önemli olumsuz etkisi. Alıştığınız öğün çeşitlerinin dışına çok çıkmamaya özen gösterin. Vücudunuzu yormayacak olan alakart yemek çeşitlerini tercih edin. Akşam saat 21.00’den sonra ana öğün yememeye de dikkat edin” diye konuştu.

YEMEKTEN HEMEN SONRA GÜNEŞE ÇIKMAK

“Tatil mekanı, düşünülenin aksine yan gelip yatma yeri olmamalı” diyen Doç. Dr. Ahmet Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tatil süresince düzenli spor yapmaya devam edin. Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden önce yapacağınız tempolu yürüyüşler endorfin oranını arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme isteğinizi azaltacaktır. Öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat etmeye dikkat edin. Çünkü ağır bir yemek sonrası oluşacak kandaki koyulaşma ile kan basıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık problemleri gelişebiliyor.”

SOĞUK SUYA ANİDEN ATLAMAK

Doç. Dr. Ahmet Karabulut, soğuk suya sahip denizlerde suya aniden dalmanın sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak, “Kızgın güneşten kaçıp suya dalma fikri oldukça serinletici gelebilir. Ancak özellikle soğuk suya sahip denizlerde suya aniden dalmak, istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Geçici nefes darlıkları, tansiyon düşmesi ve çarpıntı sık gelişen yakınmaları oluşturuyor. Ayrıca soğuk duş almak da benzer sonuçlara neden olabiliyor. Kıyafet seçiminizi hava sıcaklığını göz önüne alarak yapın. Tatilinizi sıcak bölgede geçirecekseniz açık renkte, ince, teri emen pamuklu elbiseler tercih etmeli ve yanınıza mutlaka şapka almalısınız. Uzun tatil yolculuğunun ve kıyı bölgelerinde tatilin olmazsa olmazı klimalar oluyor. Ancak klimalar dikkatli kullanılmadığında kas tutulmaları, gribal rahatsızlıklar ile yüz felci gibi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Kalacağınız yerin merkezi klima temizliğini sorgulamanız, ortamı yavaş yavaş soğutmanız, geceleri uyku modunu kullanmanız ve klima üfleme yönünü yataktan farklı noktaya yönlendirmeniz klima çarpmasını önleyecektir” ifadelerini kullandı.

2 ŞİŞEYİ GEÇMEMELİ

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, sıvı alınımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle deniz seviyesinden yüksek rakıma gidecekseniz ilk günlerde yoğun tempodan uzak durmalı ve istirahat etmelisiniz. Yaz sıcağında sıvı ihtiyacını alkollü içeceklerle karşılamaya çalışmak da sık yapılan hatalardan biri. Alkollü içecekler hiçbir zaman suyun yerini tutmadığı gibi vücuttan fazla miktarda su atılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda tansiyon değerinde düşme, güneş yorgunluğu ile baygınlık sorunları gelişebiliyor. Ayrıca soda tüketmek içerdiği tuz nedeniyle özellikle yüksek tansiyon ve kalp yetersizliği hastaları için önerilmiyor. Yaz döneminde sıcakla kaybedilen mineraller de göz önüne alınarak soda tüketilebilir. Ancak bu tüketim 2 şişeyi geçmemeli. Kafeinli içeceklerde özellikle ritim bozukluğu yaşayan kişilerde sorun oluşturabiliyor” dedi.

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