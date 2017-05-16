Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Estetik cerrahi ameliyatları, insanların psikolojisini tamamlayan ve kendi dış görüntüsüyle alakalı olarak sorun yaşadığı bölgelerine istedikleri değişimi sağlayan uygulamalardır. Dolayısıyla kişiler kendilerini hazır hissettikleri, gerekli bilgiyi ve maddi olanakları elde ettikleri zaman operasyon olabilirler, sadece mevsimsel olarak doktorlarının tavsiyelerine uymaları gerekir. Estetik ameliyatlar için doğru bir mevsim belirlemek manasız olacaktır” diyerek yazın estetik yapılmaz düşüncesinin hatalı olduğunu vurguladı.

BURUN ESTETİĞİNDE GÜNEŞTEN KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ

Yaz mevsiminin sağlık turizmi açısından da hareketli bir dönem olduğunu belirten Cihantimur, özellikle tatil döneminde çok fazla talep olduğunu dile getir^di. Cihantimur, “Çoğu hastamız estetik için mahremiyet unsurunu düşünerek, yazın operasyon yaptırmayı tercih ediyorlar. Yüz bölgesine yapılan bir müdahale ise güneşten korumaktaki amaç morluk olan bölgenin korunmasıdır. Güneşten korumaktaki amaç yapılan operasyon değil, kızarıklık ve morluktur. Söz gelimi hasta burun estetiği geçirmişse ve gözaltlarında bir miktar morarma varsa ki son uyguladığımız teknikler sayesinde o da olmamaktadır, morluk olan bölge güneşe maruz kalmamalıdır ve koruyucular kullanılmalıdır. Güneşten korudukları sürece, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları da estetik operasyonlar için son derece uygun zamanlardır” dedi.

KEPÇE KULAK VE KARIN GERME

“Tüm bunların içerisinde kepçe kulak ve karın germe operasyonlarını ayrı tutabiliriz” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Karın germe operasyonları ve ya liposculpture sonrasında hastalarımıza korse giydiririz. Bu bölgelerde morluk ve kızarıklık olsa bile güneş görmediği için belli bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Kepçe kulak operasyonu her mevsim yapılabilir fakat doğru yaş aralığında yapılmasının çok fazla artısı olacaktır. Kulaklar gelişimlerinin yüzde 80’ini 6 yaşına kadar tamamlanır. Çocuğun ilkokula başlamadan evvel dış görüntüsüyle alakalı olarak sorun yaşamaması için, bu tarz bir deformitesi varsa yaptırılmasını önerebilirim, dolayısıyla 5-6 yaş aralığı kepçe kulak operasyonu için en uygun dönemdir.”

HABER MERKEZİ