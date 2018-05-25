Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Yazın burun kanamasına dikkat!

Burun kanaması, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Altta yatan tansiyon gibi nedenlerin üzerine sıcak hava eklendiğinde kanama nedenleri artar.

Yazın burun kanamasına dikkat!

Burun kanaması, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Altta yatan tansiyon gibi nedenlerin üzerine sıcak hava eklendiğinde kanama nedenleri artar.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:49
Yazın burun kanamasına dikkat!

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun kanaması hakkında açıklamalarda bulundu.

BOL SIVI TÜKETMEYE ÇALIŞIN

Burun kanamaları, yazın sık karşılaşılan sorunlarından birisidir. Özellikle kuru ve sıcak hava şartları ve alerjik hastaların etkilendiği ortamlar, kanama riskini artırır. Burun, bol damarlı ve travmaya açık bir yapıdadır. Özellikle burun damarlarının belirgin olduğu kişilerde, şiddetli sümkürme ve burun kurcalanması ile burun kolayca kanayabilir. Bu nedenle özellikle burun kanamasına yatkın olan küçük çocuklar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp ve tansiyon hastaları; güneşin etkili olduğu günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneşe çıkmamalıdır. Güneşten koruyucu önlemleri alarak serin bir ortamda bol sıvı tüketilmeye çalışmalıdır.

HİÇ PIHTI KALMAYACAK ŞEKİLDE TEMİZLENMELİ

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dizdar, “Burun kanaması olduğunda hemen burun içerisine bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkamalıdır. Dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına her iki taraftan 5 dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır. Özellikle erişkin hastalarda kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. Elbette en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına muayeneye gidilmelidir” diyerek uyarıyor

BURNUNUZ KANADIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

Tuzlu suyla veya tuzlu su içeren spreylerle burun yavaş hareketlerle temizlenmelidir. Burun karıştırılmamalı ve sümkürülmemelidir. Baş, kalp seviyesinden yüksekte olmalıdır.Bulunulan sıcak ortam nemlendirilmeli, ısısı düşürülmelidir.Sıcak su ile banyo yapılmamalıdır.Eğer mutlaka banyo yapılacaksa ılık su tercih edilmelidir.

Öte yandan Malatya’da da yaz aylarında sıcaklardan dolayı burun kanaması sorunundan ötürü hastanelere başvurular çoğalıyor. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBurun KanamasıYaz Ayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tiroid Her Yaş Grubunu Etkiliyor"
"Tiroid Her Yaş Grubunu Etkiliyor"
Gereğinden fazla yemenin faturası…
Gereğinden fazla yemenin faturası…
Gürültü kirliliği deyip geçmeyin!
Gürültü kirliliği deyip geçmeyin!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim