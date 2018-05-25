Yazın burun kanamasına dikkat!

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun kanaması hakkında açıklamalarda bulundu.

BOL SIVI TÜKETMEYE ÇALIŞIN

Burun kanamaları, yazın sık karşılaşılan sorunlarından birisidir. Özellikle kuru ve sıcak hava şartları ve alerjik hastaların etkilendiği ortamlar, kanama riskini artırır. Burun, bol damarlı ve travmaya açık bir yapıdadır. Özellikle burun damarlarının belirgin olduğu kişilerde, şiddetli sümkürme ve burun kurcalanması ile burun kolayca kanayabilir. Bu nedenle özellikle burun kanamasına yatkın olan küçük çocuklar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp ve tansiyon hastaları; güneşin etkili olduğu günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneşe çıkmamalıdır. Güneşten koruyucu önlemleri alarak serin bir ortamda bol sıvı tüketilmeye çalışmalıdır.

HİÇ PIHTI KALMAYACAK ŞEKİLDE TEMİZLENMELİ

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dizdar, “Burun kanaması olduğunda hemen burun içerisine bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkamalıdır. Dik oturulup baş hafif öne eğilerek burun kanatlarına her iki taraftan 5 dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır. Özellikle erişkin hastalarda kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. Elbette en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanına muayeneye gidilmelidir” diyerek uyarıyor

BURNUNUZ KANADIĞINDA NE YAPMALISINIZ?

Tuzlu suyla veya tuzlu su içeren spreylerle burun yavaş hareketlerle temizlenmelidir. Burun karıştırılmamalı ve sümkürülmemelidir. Baş, kalp seviyesinden yüksekte olmalıdır.Bulunulan sıcak ortam nemlendirilmeli, ısısı düşürülmelidir.Sıcak su ile banyo yapılmamalıdır.Eğer mutlaka banyo yapılacaksa ılık su tercih edilmelidir.

Öte yandan Malatya’da da yaz aylarında sıcaklardan dolayı burun kanaması sorunundan ötürü hastanelere başvurular çoğalıyor.

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