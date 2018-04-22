Yaza Hazır Mısınız?

Cilt Uzmanı Selma Şerbet, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerebazı tavsiyelerde bulundu. Şerbet, özetle şunları kaydetti:
“MÜRDÜM ERİĞİ:
İçeriğinde yüksek oranda potasyum, mineraller ve C vitamini bulunmaktadır.Bağırsakları çalıştıran mürdüm eriği, metabolizmayı hızlandırır ve kabızlık problemine iyi gelir.C vitamini ve potasyum içeriği açısından zengin olduğundan antioksidan özelliklere sahiptir.
FUNDA YAPRAĞI:
Kabızlığı önler. Yiyeceklerle alınan yağın bağırsaklar tarafından emilim miktarını azaltır. Bu sayede vücutta hazır bulunan yağ kullanılır. Kilo vermeye yarar. Ödem söktürücüdür.
YEŞİL ÇAY:
Metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyet sırasında vücut direncinin güçlü olmasını sağlar.
KİRAZ SAPI:
Ödem attırır.Susuzluğu giderir.Böbreklere faydalıdır. İdrar söktürücüdür.
MATE:
Tokluk hissi verir.Metabolizmayı hızlandırır.Vücutta bulunan fazla yağı yakar. Yorgunluğu alır.
HİBİSKUS:
Bağırsakları çalıştırır. Şişliği alır.
TARÇIN KABUĞU:
Kan şekerini dengeler.”
HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi