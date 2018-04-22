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Yaza Hazır Mısınız?

Fazla kilo kimsenin istemediği, hem görsel hem de sağlık açısından hoş karşılanmayan bir durumdur. Özellikle yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde fazla kilosu olanlar zayıflama arayışına giriyor.

Yaza Hazır Mısınız?

Fazla kilo kimsenin istemediği, hem görsel hem de sağlık açısından hoş karşılanmayan bir durumdur. Özellikle yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde fazla kilosu olanlar zayıflama arayışına giriyor.

22 Nisan 2018 Pazar 13:15
Yaza Hazır Mısınız?

Cilt Uzmanı Selma Şerbet, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerebazı tavsiyelerde bulundu. Şerbet, özetle şunları kaydetti:

“MÜRDÜM ERİĞİ:

İçeriğinde yüksek oranda potasyum, mineraller ve C vitamini bulunmaktadır.Bağırsakları çalıştıran mürdüm eriği, metabolizmayı hızlandırır ve kabızlık problemine iyi gelir.C vitamini ve potasyum içeriği açısından zengin olduğundan antioksidan özelliklere sahiptir.

FUNDA YAPRAĞI:

Kabızlığı önler. Yiyeceklerle alınan yağın bağırsaklar tarafından emilim miktarını azaltır. Bu sayede vücutta hazır bulunan yağ kullanılır. Kilo vermeye yarar. Ödem söktürücüdür.

YEŞİL ÇAY:

Metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyet sırasında vücut direncinin güçlü olmasını sağlar.

KİRAZ SAPI:

Ödem attırır.Susuzluğu giderir.Böbreklere faydalıdır. İdrar söktürücüdür.

MATE:

Tokluk hissi verir.Metabolizmayı hızlandırır.Vücutta bulunan fazla yağı yakar. Yorgunluğu alır.

HİBİSKUS:

Bağırsakları çalıştırır. Şişliği alır.

TARÇIN KABUĞU:

Kan şekerini dengeler.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

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