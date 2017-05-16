Tatile planına ne kadar süre kalmış olursa olsun, kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip yaza fit bir şekilde hazırlanmak mümkün. Fiziksel kapasite ve sosyal hayata uygun bir şekilde belirlenen egzersiz programı ise başarıya ulaşmanın en önemli yolu. Birkaç farklı antrenman tipi kullanılarak yağ oranını azaltılabilir, kas kütlesi arttırılabilir. Yağ oranını azaltabilmek için kardiyo antrenmanları büyük önem taşıyor.

HAFİF TEMPOLU KOŞU

Fitness Danışmanı Murat Biçer, orta şiddetle ve oksijen tüketimini belirli oranda tutarak yapılan çalışmaların en ideal yöntem olarak kabul edildiğini belirterek, “Maksimum kalp hızının yüzde 50-60 aralığı hesaplanarak yapılan yürüyüş, hafif tempolu koşu, koşu, bisiklet ve yüzme antrenmanları ile yağ yakımı sağlanabilir. Spor geçmişiniz, yapacağınız egzersizin şiddetini belirlemede önemli rol oynar” dedi.

KOŞU MU YÜRÜYÜŞ MÜ?

“Koşu mu, yürüyüş mü” bu sorunun cevabı aslında kişiye göre değişir” diyen Biçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kardiyovasküler kapasite düşükse veya ortopedik problemler varsa koşu yapılması uygun değildir. Egzersize yeni başlayanlar için ise tempolu yürüyüş daha etkili olacaktır. Tek seferde yapılabiliyorsa minimum 45 dakikalık yürüyüşler başlangıç için yeterlidir. Daha sonrasında süre ve hız kademeli olarak arttırılabilir.”

BİSİKLET İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Koşu yaparken birçok faktörün önemli rol oynadığını vurgulayan Biçer, “Koşuda kullanılan ayakkabı, koşulan zemin gibi birçok faktör antrenmana etki edebilir. Mümkünse tartan pisti olan, koşulan mesafeye veya ayak tabanına uygun bir ayakkabı ve kıyafetler ile egzersiz yapılmalıdır. Bisiklet sürmek de iyi bir alternatif olabilir. Vücut ölçülerine uygun ve kişiye göre ayarlanmış bir bisikleti sürmek, egzersizden alınan yararı artır ve olası sakatlıkların da önüne geçer” şeklinde konuştu.

AÇIK HAVA MOTİVASYONU BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIR

Açık havada yapılan kardiyo çalışmalarının motivasyonu bir üst seviyeye taşıdığını aktaran Fitness Danışmanı Murat Biçer, “Hangi egzersiz modelini, nerede, kiminle uyguluyorsanız uygulayın en iyi sonuç elde edebilmek birkaç faktöre bağlıdır. Bunların başında da motivasyonun tam olması gelir. Açık havada yapılan kardiyo çalışmaları ise motivasyonu bir üst seviyeye taşır. Egzersizi yaparken motivasyon oldukça önemlidir; çünkü sabır ve disiplin içerisinde uygulanacak bu programın sürdürülebilir olması için motivasyona ihtiyaç vardır.Motivasyon adına özellikle güzel havaların avantajını kullanmak işi kolaylaştırır” diye konuştu.

KAS ORANINI VE KUVVETİNİ ARTIRIN

Fitness Danışmanı Murat Biçer, “Kısa bir süreçte egzersizler yapmak çok büyük farklılıklar yaratmaz; ama toparlanmak için yeterlidir. Haftada 3 kez yapılacak direnç egzersizleri kas kütlesinde belirli bir yol kat edilmesini sağlar. Özellikle büyük ve küçük kasların devreye girdiği fonksiyonel egzersiz antrenmanlarından büyük fayda sağlanabilir. Günlük hayatta çok fazla kullanılan kasların belirli bir ritüel içerisinde, aynı anda birkaç eklemi de devreye sokarak yapılan çalışmalar olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla birim zamanda birden fazla kas grubunu çalıştırarak daha fazla kalori harcama sağlanabilir. Uygulanan egzersizlerin içerisine pliometrik; yani zıplama ve yer değiştirme gibi hareketleri içeren egzersizlerle kas kuvvetinin yanı sıra yağ yakımıve kardiyovasküler kapasitesi de arttırılabilir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak adına egzersiz programları uygulanırken bir uzmandan yardım almak gerekir” diyerek konuşmasını noktaladı.

HABER MERKEZİ