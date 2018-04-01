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Yaza estetik hazırlıkları başladı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte estetik operasyonları arttı.Psikolojik olarak insanların yaz için tatil planlar yaptığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, estetik operasyon sürecinin iyi planlanması...

Yaza estetik hazırlıkları başladı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte estetik operasyonları arttı.Psikolojik olarak insanların yaz için tatil planlar yaptığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, estetik operasyon sürecinin iyi planlanması...

01 Nisan 2018 Pazar 10:02
Yaza estetik hazırlıkları başladı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte estetik operasyonları arttı.

Psikolojik olarak insanların yaz için tatil planlar yaptığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, estetik operasyon sürecinin iyi planlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Mesut Özcan, “Soğuk havalar daha kalın ve vücudu örten giysiler giymeyi gerektirdiği için vücut kusurlarını da gizler. Havaların yavaş yavaş ısınması ve yazı çağrıştırması ile birlikte deformasyonlar, kilolar göze çarpmaya, hatta rahatsız etmeye başlar. İçinde olduğumuz bahar ayları bu sebeple estetik cerrahinin tercih edildiği bir zaman dilimidir. Göğüs estetiği ve vücut şekillendirme ameliyatları olan lazer liposuction, karın estetiği, kol ve bacak estetiği en sık karşılaştığımız problemler arasında yer alıyor” dedi.

Estetik cerrahi ve anestezi uygulamalarının gelişmesi ile birlikte birden fazla estetik problemin tek seferde çözüme kavuşabileceğini belirten Özcan, “Kombine estetik ameliyatların bu kadar çok tercih görmesindeki temel sebepler, kişiye birden fazla çözümü aynı seansta sunması ve belki de en önemlisi ise, kişiye zamandan kazandırmasıdır. Ancak öncesinde hastanın sağlığın iyi olup olmadığının araştırılması biz estetik cerrahlar için önemli. Ayrıca kombine estetik ameliyatlar ile tek seansta vücudun sıkıntı duyulan bölgelerinde estetik çözümler sağlamak doktorun belirlediği sınırlar dahilinde mümkün olabilmektedir” diye konuştu.
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