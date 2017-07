Yaz tatiline çıkacak olanlara çok önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Dt. İlker Arslan, “Yaz tatilinize çıkmadan önce diş bakımınız ile ilgili yapmanız gereken şeyler var. Sıcak havalarında etkisini göstermeye başladığı şu günlerde en önemlisi olan ağız ve diş sağlığınızı ihmal etmemeyi de hatırlatmak istiyorum” dedi. Arslan, “Ağız ve diş bakımını düzenli olarak yapmak ağız hijyeni için oldukça önemli bir husustur. Düzenli olarak fırçalanmayan dişlerde çürükler, diş etlerinde rahatsızlıklar başta olmak üzere bir sürü sorun oluşabilir. Bunu engellemek için tatildeyken de günde 2 defa dişlerinizi fırçalamayı, diş ipi kullanmayı ve tatil dönüşü 6 aylık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin” diye konuştu.

GENEL AĞIZ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Yemek yedikten sonra dişler için yapılacak en önemli uygulamanın su veya süt içmek olduğunu vurgulayan Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, “Yemekten sonra içeceğiniz bir bardak su, yemek yedikten sonra oluşan parçaları ağızdan uzaklaştırır ve ağızdaki asidik ortamı dengeler. Asitli içeceklerden uzak durmamızda fayda var. Özellikle yazın birçoğumuzun tercihi olan asitli içecekler dişler de asit erozyonu başta olmak üzere birçok hassasiyete neden olmaktadır. Diş hassasiyeti önemli ve can sıkıcı olabilir. Hassasiyet için üretilmiş özel diş macunlarını, çok sert olmayan diş fırçalarını tercih etmenizi ve genel ağız bakımını ihmal etmemenizi öneririz” şeklinde konuştu.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA FAYDALI BESİNLER

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, ağız ve diş sağlığına faydalı olacak besinleri sıralayarak, “Bu besinlerden bazıları kereviz, yeşil çay, yoğurt, peynir, çilek, kivi, kuruyemiş, maydanoz ve balıktır. Kereviz ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu ekstradan tükürük salgılamayı sağlar, bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ilaveten lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler dişetlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir; ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup, yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini giderme açısından son derece önemli. Yeşil çayda bulunan katesin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşıda etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşıda etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna neden olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Kivi, vitamin C eksikliği dişetlerini hassaslaştırabilir, bakterilere karşı daha dirençsizleştirebilir. Bu durumda da periodontal rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Bu durumla karşılamamak için yeterince C vitamini almalısınız ve bunun için kiviyi seçebilirsiniz, çünkü kivi diğer meyvelere göre daha fazla vitamin C içerir. Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt, periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olur. Kalsiyum, diş kayıplarını önlemeye yardım eder. Ağız kokusuna neden olan yiyecekleri tükettikten sonra biraz maydanoz çiğnemek hoş bir ağız kokusuna sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sayede ise kötü ağız kokusu maydanoz sayesinde hoş bir kokuya dönüşür. Çilek dişlere ve dişetlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarından doğal yöntemle kurtulmanın formülünü taşımaktadır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir. Diş taşlarının oluşumunu engeller. Kuru yemişler ve çekirdekler dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içerirler. Bu yağlar diş minesinin güçlenmesine yardımcı olarak çürümelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar ve çekirdekleri de kalsiyum içerir. Elma, kabukla yenilmesi bir yandan dişlerin kuvvetlenmesini sağlarken, diğer yandan da içerisindeki maddelerle dişleri temizler. Elma, havuç gibi meyveleri ısırarak yenilmesi tavsiye edilir. Balığın içeriğindeki fosfor, kemik ve diş dokusunun temel maddelerinden bir tanesidir. Bunlarda dişleri sertleştiren fosfor bulunmaktadır. Dolayısıyla daha sağlıklı dişler için haftada bir kez balık tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

BEMBEYAZ DİŞLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, “Ve son yıllarda hem Avrupa ve Amerika’da hem de ülkemizde oldukça rağbet edilen bir tedavi ve estetik yöntemi olan diş beyazlatma yöntemi klinik ortamında bir saat kadar kısa bir sürede yapılmaktadır. Ev ve ofis olmak üzere iki farklı şekilde uygulanan tedavi yöntemlerinden birini seçerek sizde bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Ve tatilinizden geriye kalan fotoğraflarınızda hep gülen yüzünüz olur” şeklinde konuştu.







