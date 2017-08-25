25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Yaz gribine dikkat!

Sıcak havaların gripten koruyucu etkisi olduğu düşünülse de, yaz aylarında ateş, halsizlik, kas ağrılarıyla gelen grip benzeri şikayetler yaşanabiliyor. Genellikle yaz tatilinde ve sonrasında kendini gösteren; burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klima kullanımı da kolaylıkla tetikliyor Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz gribi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:27
Yaz gribine dikkat!

  Op. Dr. Oğuz Yılmaz, Yaz gribi; sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde, havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde kendini göstermektedir. Havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen nedenler,  kişinin vücut direncinin düşmesi, yaz mevsiminden dolayı sürekli ince giyinilmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerin artması; bu mevsimde de sıklıkla grip tipi virüs enfeksiyona neden olabilmektedir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmamaktadır. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

 

REJİM YAPMAYIN, GÜNEŞTE KALMAYIN
  Op. Dr. Oğuz Yılmaz yaz gribinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatarak “Dengeli beslenin. Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun. Bu dönemde rejim yapmayın. Bol su ve sıvı tüketin. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin. Uyku ve istirahata dikkat edin. Güneş etkisinde fazla kalmayın. Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır” uyarılarında bulundu.

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