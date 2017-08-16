Mehmet Başkak, “Bu oldukça yeni bir hastalık. Yaz depresyonunun var olup olmadığını öğrenmek için araştırmalar 1991'de yapıldı. Bu araştırmalar, hastaların soğuk hava şartlarındaki benzerlerinden farklı belirtiler taşıma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Kış depresyonunda artan bir iştah ve artan uyku isteği görülürken, yaz depresyonu olan insanlarda, iştahsızlık ve uykusuzluk görülür. Yaz aylarında mevsimsel depresyona yakalanan insanlar, genelde daha az yer ve uyurlar. Kendilerini tedirgin, endişeli ve sinirli hissederler. Yaz hastaları, kış hastalarına kıyasla intihar düşüncesi açısından daha yüksek risk altındadır ve bu da hastalığın ciddiye alınmasının neden önemli olduğunu açıklar” dedi.

En etkili tedavinin, ilaç ve psikoterapi kombinasyonu olduğunu belirten Mehmet Başkak, “Ayrıca doğru besinleri tüketmek (karpuz gibi bol sulu meyveler) arkadaşlarla bağlantı kurmak ve egzersiz rejimine sadık kalmak da, bu üzücü sürenin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Her gün zamanında yatmaya ve zamanında kalkmaya çalışın. Yaz aylarında soğuk yerlere seyahat etmeyi de ihmal etmeyin. Yaz aylarında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunda ısı ve nemin payı kesinlikle büyüktür. Soğuk bir duş almak, buz gibi bir havuza dalmak ya da klimayı yükseltmek iyi gelir. Öğlen vakti kısa bir sürede de olsa uykuyu, günün her saatinde bol bol su içmeyi, geceleri etkinliklere katılmayı, gezip dolaşmayı öneriyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ