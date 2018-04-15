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YATARKEN BAŞ UCUNUZA LİMON KOYARSANIZ...

Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun bu faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koyacaksınız. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda meydana gelen değişimler...

YATARKEN BAŞ UCUNUZA LİMON KOYARSANIZ...

Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun bu faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koyacaksınız. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda meydana gelen değişimler...

15 Nisan 2018 Pazar 12:55
YATARKEN BAŞ UCUNUZA LİMON KOYARSANIZ...

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek...

Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...

GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.

Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

DAHA İYİ NEFES ALIRSINIZ

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRIR

Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam size göre...

Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.

SABAHLARI ENERJİNİZİN ARTMASINI VE POZİTİF OLMANIZI SAĞLAR

Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir. Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.

Kaynak: Sabah

Son Güncelleme: 15.04.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
Limonun FaydalarıLimon
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