Beyin kanaması, kafatasının altında damarların bütünlüğünün bozulması sonucunda beynin içinde veya üzerinde kan birikmesi sonucu oluşuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Prof. Dr. Murat İmer, her yaş gurubu için geçerli olabilen beyin kanamalarının; travmalar, eşlik eden bazı kan hastalıkları, ilaçlar ve yaşın ilerlemesiyle damarların tıkanma riskinin yükselmesi gibi birtakım sebeplerle arttığını belirterek, “Özellikle belirli bir yaştan sonra tansiyon hastalarda beyin kanamaları görülebilir” dedi. Prof. Dr. Murat İmer, ileri yaşlarda travma sonrası görülen beyin kanamaları ve bunların neden olduğu sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

BEYİN KANAMASI OLUŞABİLİR

Prof. Dr. Murat İmer, “Kafa darbelerinden sonra yaşlı bireylerde genellikle izlenen kanamalar, ‘subdural kanamalar’. Özellikle farkına varılmayan bir travma sonucu, aylar sonra ‘kronik subdural kanama’ haline gelebilir. Subdural kanamalar, beynin en dış zarıyla ortadaki zarı arasında ortaya çıkar. Şiddetli travmalar beynin üzerindeki damarlar da zarar görebilir. Bu damarlardan sızan kan, beyin zarın altında birikerek beynin sıkışmasına neden olur” dedi.

Beyin kanamasına doğumsal damar değişikliği, pıhtılaşma bozuklukları, pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, bazı karaciğer hastalıkları, yüksek dozda alkol kullanımı gibi nedenlerin de yol açabileceği biliniyor. Kan hastalığı, damar tıkanıklığı, kalpte ritim sorunu olanlar genellikle aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç duyar. Buda sulandırmanın dozunun fazla kaçırılmasına ve beyin kanaması riskine yol açabilir.

KANAMA HER AN OLUŞABİLİR

Kanamanın her an oluşabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat İmer, “Travma olmaksızın beyin kanamalarına rastlanma sıklığı,100 bin kişide 10 civarında. Beyin dokusu içine olan kanamalar çoklukla derin yerleşimli olur ve klinik tablo aniden değişir. Hastada ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı ve kanamanın etkilediği beyin bölgesine bağlı olmak üzere görme kaybı, konuşma bozukluğu, felç gibi belirtiler gelişebilir. Orta yaşın üzerinde, şeker hastalığı, damar sertliği ve tansiyon yüksekliği olanlarda bu tablonun ortaya çıkması durumunda, beyin kanaması ihtimali düşünülerek hasta hemen tam donanımlı bir hastaneye götürülmeli” sözlerini kaydetti.

