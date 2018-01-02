Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sulu yemeklerinden salatasına, dolmasından turşusuna dek her çeşidi yapılabilen beyaz lahananın mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olduğunu belirterek, “İçeriğindeki kükürtlü bileşikler, A, C ve K vitaminleri sayesinde antioksidan özelliği oldukça güçlü bir sebze olan beyaz lahana pek çok hastalığa karşı koruyucu etki yapar. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler tarafından dikkatli kullanılmalı. Yine, yapısında bulunan bazı maddeler tiroit bezlerinin çalışmasını yavaşlatır. Bu nedenle hiptiroidisi olan yani tiroitleri az çalışan kişiler tarafından fazla tüketilmemeli. Haftada iki kez tüketilmesi uygundur” sözlerini kaydetti.

Lahananın faydalarını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “C vitamini yönünden birçok sebzeye göre içeriği çok daha kuvvetli olan beyaz lahana enfeksiyonlara karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Beyaz lahananın 100 gramı, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’ını karşılıyor. Pişirildikçe, bekledikçe ve işlemden geçtikçe C vitamini içeriği azalmasına karşın yine de faydası büyük. Beyaz lahana tiamin, riboflavin ve niasin gibi B grubu vitamin içeriği de yüksek bir sebze. B grubu vitaminler özellikle sinir sistemi için son derece faydalı. Aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirici özellikleri de var. 1 porsiyon kadar beyaz lahana yemeği ya da salatasını tükettiğinizde günlük B vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, lahananın yüksek tansiyona iyi geldiğini belirterek, “Yapısında bulunan lif ve bazı maddeler ile diüretik yani vücuttan suyu atmaya yardımcı bir sebze olan beyaz lahana, bu sayede dolaşımın iyi olmasını, ödemin azalmasını, su ile beraber sodyumun da vücuttan uzaklaştırılmasını, dolayısıyla tansiyonun düşürülmesini sağlıyor. Yüksek tansiyonu, ödemi olan kişiler tarafından yemeği ya da salatası rahatlıkla tüketilebilir. Güçlü bir kalsiyum kaynağı olan beyaz lahana bu özelliğiyle diğer sebzelerden birkaç adım ileride. Günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10’unu 100 gram beyaz lahana ile tamamlayabilirsiniz. Böylece hem diş hem de kemik dokusunun sağlamlığını destekleyen beyaz lahananın çiğ ya da pişmiş olması kalsiyum içeriğini etkilemiyor. Özellikle pişirirken hoş olmayan kokuları ortaya çıkaran kükürtlü bileşikler, beyaz lahananın sindirim sistemini iyi çalıştırmasını sağlıyor. Ayrıca yaprak kısımlarında daha yoğun olarak bulunan posa sayesinde de bağırsak hareketlerini artırıcı özelliği oldukça yüksek bir sebze” şeklinde konuştu.





KANSERDEN KORUYOR

Ertan, “Antioksidan kapasitesi yüksek bir sebze olan beyaz lahana, serbest radikallere karşı savaşıyor ve kansere karşı koruyor. Bağışıklığı baskılayan hastalıklar, karaciğer hastalıkları, diyabet ve obezite gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor” dedi.

BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ

3 kg.lık bir lahanayı istediğiniz büyüklükte doğrayıp yıkadıktan sonra tuz ile iyice ovun. Sabaha kadar süzülerek bekleyen lahanaları, süzülen suyunu kullanmadan temiz bir 5 kg.lık cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralara 5-6 diş sarımsağı ve eğer isterseniz havuç dilimlerini koyun. Kavanozun üzerine 7-8 adet nohut ekledikten sonra 1,5 su bardağı sirkeyi kavanoza dökün. Üzerini; içine 4 yemek kaşığı kaya tuzunu eklediğiniz kaynamış ve soğutulmuş su ile doldurun. İçinde hava kabarcıkları olmamasına ve kapağını kapadıktan sonra da hava almamasına özen göstererek karanlık bir yerde, oda sıcaklığında 2 hafta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

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