YANIKLARDA MUCİZEVİ ETKİ YARATAN YAĞ

Kantaron yağının nasıl elde edildiğini anlatan Çetin Fırat, “Kantaron yağı normal olarak kantaron çiçeğinden elde edilir. Aslında kantaron yağı dediğimiz yağ kantaron bitkisinin yağı değildir. Kantaron genelde ‘sarı kantaron’ olarak bilinir. Çiçeğin yaprakları sarı olmakla beraber taç yaprakları sarıdır, iç kısmı kırmızıdır. Sarı kantaron toplanarak büyük küplere sıkıştırılır. Küplere de üstlere sığabileceği kadar kantaron çiçeği konulur. Üstlerine de saf yapılmış, çok kaliteli zeytinyağı konulur. Daha sonra 3-4 ay gibi bir süre beklenir. Beklendikten sonra kantaron çiçeği buradan çıkarılarak süzülür ve sonra iyi bir süzgeçten geçirilerek süzülür. Rengi kırmızımsıdır. İçinde kantaron çiçeğinin tortusu vardır. Aslında kantaron çiçeğinden yapılmış kantaronlu zeytinyağı da diyebiliriz. Halk arasında kantaron denmiş ama aslında kantaron çiçeğinde bekletilmiş zeytinyağıdır” şeklinde konuştu.

Kantaron yağının kalitesinin renginin kırmızı oluşundan anlaşıldığını söyleyen Fırat, “Ne kadar yoğun kırmızı renkte ise ne kadar yoğun kantaron kokuyorsa o kadar kalitelidir” dedi.

YANIK NORMALİN 10 KATI HIZINDA İYİLEŞİR

Bu yağın çok farklı şekillerde kullanılabildiğini ifade eden Fırat, “Özellikle yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır. Örneğin eliniz haşlandığında, sıcak su döküldüğünde bölgeye kantaron yağı ile pansuman yaparsanız (günde 2-3 defa) yanık yerin çok kısa sürede, normalin 10 katı hızda iyileştiğini görürsünüz. Bunun yanı sıra neredeyse hiç iz kalmadığını ve ağrıyı da aldığını söyleyebiliriz. Bu yağ gerçekten mükemmel özellikte bir yağ. Kantaron yağının antiseptik özelliği de var. Yarada mikrop oluşmasını da önlüyor. Bu yüzden açık yaralarda da bu yağ kullanılabiliyor.

Yine kantaron yağının iltihap düzenleyici özelliği de bulunuyor. Yarada oluşan mikropları temizlediği gibi iltihap oluşmasını da engelliyor. Damarları büzme özelliğinde dolayı kanamayı durduruyor. Güneş yanıklarında da etkili olan yağ, çoğumuz yaz aylarında denize girdiğimizde güneş kremi, yağı ve koruyucular kullanmadığımız için omuz ve sırt bölgelerinde yanıklar oluşuyor ve çok uzun bir süre elleri bile dokunduramıyoruz ve sonrasında oradaki yaralar kabuk bağlıyor, dökülüyor. Böylece insanlarda acı çekiyor. Oysaki böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde bölgeye düzenli olarak kantaron yağı sürerlerse o bölgedeki yanıkların tedavisi de bu şekilde sağlanmış olur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MİDE RAHATSIZLIKLARININ DOSTU

Kantaron yağının, mide rahatsızlıklarından gastrit ve ülsere de çok büyük faydalar sağladığını söyleyen Fırat, “Yağ içilerek kullanılırsa ülserin, gastritin, reflünün tedavisinde çok büyük desteği olan bir yağdır. Yine hemoroit (iç-dış) tedavisinde kantaron yağlı kremler tercih ediliyor ve bölgenin iyileştiği görülmüştür. Rahat bir şekilde kullanılabilir” diye konuştu.

Fırat, “Kantaron yağı imal edildikten sonra bozulmadan 2-3 yıl oda ısısında özelliğini koruyabilir” dedi.busabahmalatya.com