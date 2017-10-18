İki farklı yalnızlık türü olduğunu söyleyen Mehmet Başkak, “İlki sosyal izolasyondur. Birlikte zaman geçireceğiniz aileniz, arkadaşlarınız ya da herhangi biri olmadan saatlerce yalnız başınıza zaman geçirebilirsiniz. İkinci tip yalnızlık ise yalnız hissetmektir. Başkaları tarafından önemsenmediğinizi ya da ihtiyaçlarınızın önemsenmediğini hissettiğinizde kalabalık bir odanın içerisinde bile yalnız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya aileniz olabilir, ancak duygusal veya pratik destek için kendilerine güvenebileceğinizi hissetmezsiniz. Bu ikisi her zaman çakışmaz. Yalnız yaşadığınız halde yalnız hissetmeyebilirsiniz çünkü sizi eğlendirecek birçok sosyal aktivite yapıyorsunuzdur. Veya evli olduğunuz halde bile kendinizi yalnız hissedebilirsiniz çünkü eşiniz ve siz ayrı dünyalarda yaşıyorsunuzdur” şeklinde konuştu.

EN CİDDİ SEBEP: GÖRÜNMEZ DUVARLAR

Yalnızlığın nedenlerinde de bahseden Başkak, en başta modern yaşamın insanı bireysel sınırlara hapsetmesinin en ciddi sebep olduğunu ve birey yüceltildikçe insanlarla araya görünmez duvarlar ördüğünü söyledi.

“Yaş ilerledikçe de yalnızlık kaçınılmazdır: Aile üyeleri veya arkadaşlar ölebilir, ölmeseler bile sizinle vakit geçiremeyecek kadar meşguldürler. Liseden mezun olduğunuzda, üniversiteden mezun olduktan sonra, yeni bir bebeğiniz olduğunda, taşındıktan sonra, çocuklarınız evden ayrıldıktan sonra veya emekli olduğunuzda ya da eşinizi kaybettikten sonra gibi hayatınızın belirli aşamalarında yalnız olabilirsiniz. Bugünlerde birçok ebeveyn hayatlarını çocuklarının faaliyetleri etrafında şekillendiriyor, çocukları büyüyüp yuvadan uçtuğunda kendi dostluklarını derinleştirip, dostluklarına yatırım yapacak zamanları pek kalmıyor. Bu da onları yalnızlığa itiyor” şeklinde konuşan Başkak, bunların yanı sıra yalnızlığın, herhangi bir yaşam aşamasıyla ilgili olmayan öznel bir his de olabileceğini sözlerine ekledi.

DAHA DA KÖTÜYE GİDEBİLİR

Yalnızlığın nedenlerinin yanı sıra sağlık üzerindeki etkisine de yer veren Mehmet Başkak, “Hem toplumsal izolasyon hem de yalnızlık, sağlığınız için kötü gibi görünüyor, ancak yalnız hissetmek bundan daha da kötüye gidebilir. Araştırmacılar yalnızlığın insanların genleri üzerindeki etkilerini inceliyorlar. Enformasyonu teşvik eden genlerin yalnız insanlarda daha aktif olduğunu bulan araştırmacılar, ilaveten, iltihabı inhibe eden genlerin yalnız insanlarda daha az aktif olduğunu söylüyorlar. Bu, yalnızlığın neden astım ve otoimmün hastalıklar gibi inflamatuvar durumlar için risk arttırdığını açıklayabilir” şeklinde konuşurken, yalnızlığın erken ölüm için önemli bir risk faktörü olduğunun iyi bilinmesi gerektiğini söyledi ve yalnızlığın sağlığa etkilerinin obezite veya sigara içimiyle aynı derecede veya daha fazla olduğunu da ekledi.

YALNIZLIKTAN KURTULMAK İÇİN…

Yalnızlıktan kurtulmak için Başkak, “Arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla yakın ilişki geliştirin. Bu ilişkileri, düzenli olarak kontrol ederek, insanların yaşamlarındaki önemli olayları anlayarak, onları dinleyerek, size ihtiyaç duyduklarında onlara ilgi göstererek ve hayatın iniş ve çıkışlarında onlara destek olarak geliştirin ve derinleştirin. Sosyalleşmenin doğal bir gereklilik olduğu etkinliklere iştirak edin. Bir koro faaliyeti, bir kurs ya da yürüyüş grupları, sanat grupları, sportif ya da gönüllü faaliyetler düşünün. İlişkilerinizle ilgili envanter yapın. Sahip olduğunuz çoğu ilişki yüzeysel ise, bu insanlardan en azından bazılarıyla daha derin ilişkiler kurun. Hangisiyle daha iyi anlaşıyordunuz ya da aslında merak edip daha iyi tanımaya değer kimler var. Uzun zamandır kopuk olduğunuz eski arkadaşlar, iş ya da okul arkadaşlarınızı yoklayabilirsiniz. Adım atmanız ve eski ilişkileri tazeleyip, yeni ilişkiler için etkinliklere iştirak etmek sizi kendinize getirecektir” şeklinde önerilerde bulundu.

HABER MERKEZİ