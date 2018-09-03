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''Yaklaşık 80 bin engelli var''

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Otizm Derneği işbirliği ile 15 Temmuz Millet Meydanında ‘Otizmin Farkında Mısın’ etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe katılan  ve burada bir konuşma yapan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı  Hacı Uğur Polat, Malatya’da yaklaşık 80 bin engelli kardeşimiz var. Yeşiltepe Bölgemizde inşallah en kısa sürede açılışını yaparak hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özalper Parkının bulunduğu alanda gerekli çalışmaları yaparak bu alanı da otizmli ve down sendromlu çocuklarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

''Yaklaşık 80 bin engelli var''

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Otizm Derneği işbirliği ile 15 Temmuz Millet Meydanında ‘Otizmin Farkında Mısın’ etkinliği düzenlendi. Bu etkinliğe katılan  ve burada bir konuşma yapan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı  Hacı Uğur Polat, Malatya’da yaklaşık 80 bin engelli kardeşimiz var. Yeşiltepe Bölgemizde inşallah en kısa sürede açılışını yaparak hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özalper Parkının bulunduğu alanda gerekli çalışmaları yaparak bu alanı da otizmli ve down sendromlu çocuklarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:18
''Yaklaşık 80 bin engelli var''

Düzenlenen etkinlik sırasında kısa bir konuşma yapan Malatya Otizm Dernek Başkanı Alaettin Boydaş Otizm hastalığı hakkında bilgiler verdi. Boydaş, “Otizm hastalığının tedavisi kaliteli bir eğitim ve spordur. Büyükşehir Belediye Başkanımız acil eylem planını açıklarken Özalper Mahallesinde bulunan parkı otizmli çocuklarımızın eğitimi ve spor yapmaları için hizmete açacaklarını belirtmişlerdi. Bu mekân için Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

''HAYAT SABIR VE ŞÜKÜR ARASINDADIR''

Her insanın birer engelli adayı olduğunu ve bu bilinçle yaşanılması gerektiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur  Polat ise yaptığı konuşmada, “Otizm Derneğimizle birlikte farkındalık oluşturmak için bu programı gerçekleştirdik. Her konuda bilinçli olmamız gerekli. Bu özel çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Hayat sabır ve şükür arasındadır. Başımıza gelen her hale ve olaya sabır göstermeli, şükürle cevap vermeliyiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Acil Eylem Planımızı açıklarken ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ demiştik. Malatya’yı kalkındırmak ve güçlendirmek için toplumumuzun bütün dinamikleri ile birlikte yürüyeceğiz. Malatya’da yaklaşık 80 bin engelli kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin hayatlarının her anını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktayız. Yeşiltepe Bölgemizde inşallah en kısa sürede açılışını yaparak hizmete sunacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi ile Özalper Parkının bulunduğu alanda gerekli çalışmaları yaparak bu alanı da otizmli ve down sendromlu çocuklarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
EngelliOtizm
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