Her yıl meydana gelen sigaraya bağlı ölümlerin 17 binini pasif içiciler yani sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalan hastaların oluşturduğu belirlendi. Ayrıca Türkiye’de sigaraya bağlı 100 bin ölümün 25 bininin ise kadın olduğu tespit edildi. 2008 yılında kapalı mekânlarda sigara yasağının getirilmesiyle dumansız hava sahasına yönelik adımlar atılması sonucu sigara içenlerin oranı yüzde 26’ya gerilerken, 2012 yılından beri yükselişe geçen sigara içme oranının yüzde 31’e çıktığı belirlendi. Bu yükselişin önüne geçmek ve sigara kullanmayanların sağlığını korumak amacıyla Yeşilay tarafından telefonlara indirilerek yasak bölgelerde sigara içenlerin ihbar edilebileceği ‘Yeşil Dedektör’ adlı uygulamanın Türkiye genelinde hizmete gireceği açıklandı.

MEDYA ELİNDEN GELENİ YAPTI

Sigara ve zararları ile ilgili medyada da oldukça fazla haber çıktığı tespit edildi. Yine yapılan bir araştırmaya göre üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemelerde sigara ve tütün mamulleri hakkında yazılı basında son bir yılda toplam 70 bin 227 haber yayınlandığı belirlendi. Her yıl tütün ürünleri ve sigaranın zararları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle gündeme gelen “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” hakkında ise yazılı basına toplam 755 haberin yansıdığı tespit edildi.



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