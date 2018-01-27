YA GERÇEKTEN DUYMUYORSA...

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, "Bazı anne-babalar çocuklarının ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını veya okulda öğretmen çocuğun derse ilgisinin düşük olduğunu, sorulara cevap vermediğini söyleyebilir. Bu tarz davranışların altında bazen gerçekten dikkat bozukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olsa da, duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir problem olup olmadığına bakılmasıdır" diyerek uyardı.

DÜDÜKLÜ TENCEREYE BENZER

Dr. Denizhan Dizdar, "Kulak ile burun arasında anatomik olarak yakın bir ilişki vardır. Kapalı bir kutu olan kulağın basıncının düzenlenmesini burun ile arasındaki bağlantıyı yapan östaki tüpü dediğimiz yapı sağlar. Bu sistem kabaca düdüklü tencereye benzetilebilir, düdüklü tencerenin içindeki basıncı boşaltacak supap ise burnun arka kısmında bulunan östaki tüpüdür. Bu bölge, burnun tıkandığı hastalıklarda veya tam östaki tüpüne komşu olan geniz eti, adenoid denilen yapının büyümesi sonucu tıkanabilir. Bu olayın sonucunda orta kulak içerideki basıncı dengeleyemeyecektir. Bu da orta kulakta mukoza değişikleri sonucu sıvı oluşumuna, kulağın içinin dolmasına ve kemikçiklerin hareketlerinin azalarak işitme azlığına sebep olacaktır" açıklamalarını yaptı.

TEPKİ VERMİYORSA DİKKAT!

Yrd. Doç. Dr. Dizdar, özellikle 4-10 yaş arası çocuklarda sorulara cevap vermeme, ilgisizlik, ders başarısında düşüş, tepkisizlik gibi durumlarda mutlaka bir kulak muayenesi yapılması gerektiğine ve basit bir müdahale ile çözülebilecek bu sorunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.(Haber Merkezi)