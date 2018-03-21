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VÜCUTTAKİ SUYUN AZALINCA...

Su tüketimi; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor. Vücuda yeterli miktarda su alınmaması pek çok önemli sağlık sorununun yanında yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları gibi durumlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ öncesinde düzenli su tüketiminin önemi ve suyun sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

VÜCUTTAKİ SUYUN AZALINCA...

Su tüketimi; böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor. Vücuda yeterli miktarda su alınmaması pek çok önemli sağlık sorununun yanında yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları gibi durumlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ öncesinde düzenli su tüketiminin önemi ve suyun sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:23
VÜCUTTAKİ SUYUN AZALINCA...

“Sağlıklı bir insan vücut ağırlığının erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 50’si sudan oluşmaktadır” diyen Kadıoğlu, bu oranın yeni doğan bebekler için yüzde 70 seviyelerine çıktığını, beynin yüzde 95’i ve akciğerlerin de yüzde 90’ının su olduğunu ifade etti.

Gün boyu devam eden yorgunlukların en önemli kaynağının sıvı azalmasını olduğunu söyleyen Dr. Kadıoğlu, “Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda suyun tüketilmesi gerekmektedir. Günde 8-9 bardak veya 2-2 buçuk litre su tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılamaktadır. Suyun tadını sevmeyenler ya da mide bulantısı yaşayanlar; dilimlenmiş meyve dilimleri veya havuz, kereviz gibi sebzelerde suyu tatlandırabilir. Çay, kahve gibi içecekler vücuttan su atımını artırdığı için suyun yerine konulmamalıdır” şeklinde konuştu.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Kadıoğlu, “Yeterli su tüketmemenin en önemli etkisi su ile beslenen böbreklerde görülmektedir. Vücutta oluşan üre, kreatin ve ürik asit gibi zararlı maddeler su ile seyreltilip böbreklerden atılır. Yeterli su miktarının olmaması idrar akımını yavaşlattığı için idrar yolu iltihapları ve böbrek taşları, ilerleyen durumlarda ise böbrek yetmezlikleri oluşabilmektedir.Gün içerisinde susamadan su içilmesi yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olur. İdrar rengi gün içerisinde yeterli su içip içilmediği hakkında fikir verir. Koyu renk ve kıvamda bir idrar vücudun suya ihtiyacı olduğunun en önemli göstergesidir. İdeal su miktarının kişinin gün içerisinde yaptığı aktivitelere, hava sıcaklığına bağlı olarak dengelenmesi önerilmektedir” açıklamalarında bulundu.

Vücut susuz kaldığında pek çok sağlık problemine yol açabildiğini belirten Kadıoğlu, bunları şu şekilde sıraladı:
“Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kabızlık, saç dökülmesi ve kepeklenme, emziren kadınlarda süt azlığı, kas krampları, böbrek fonksiyon bozuklukları, idrar yolları enfeksiyonu, böbreklerde kum ve taş oluşumu.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SuTülay KadıoğluYeterli Su Içmemek
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