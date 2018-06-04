Vücut yağı, lavanta ile dengeleniyor

Lavanta sabunu, doğal yöntemlerle elde edilen sabunlar arasında yer alır. Lavanta sabunu elde etmek için lavantanın tohumu kullanılıyor.

Lavanta sabunu ile ilgili çeşitli bilgiler veren sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, “Lavanta sabunu oldukça faydalıdır ve rahatlatıcı etkisi vardır” dedi.

VÜCUT TEMİZLİĞİ

Yılmaz, lavanta sabununun vücut temizliği, cilt temizliği ve birçok temizlik için kullanılan sabunlar arasında yer aldığını söyledi.

Yılmaz, lavanta sabununun cilt temizliğinde kullanılmasının yanında vücudun yağ dengesini de düzene koyduğunu da ifade etti.

Yılmaz lavanta sabununun sağladığı faydaları şu şekilde anlattı:

“Cildin doğal görünmesini sağlar. Kepeğin giderilmesinde etkilidir. İçerisindeki yağlardan dolayı vücuda nem katkısı sunar. Kokusu insanı rahatlatır ve sakinleştirir. Güzel kokusu ile dikkat çeker.”

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