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Vücut yağı, lavanta ile dengeleniyor

Sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, lavanta sabununun cilt temizliğinde kullanıldığını ve ayrıca vücudun yağ dengesini düzene koyduğunu söyledi.

Vücut yağı, lavanta ile dengeleniyor

Sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, lavanta sabununun cilt temizliğinde kullanıldığını ve ayrıca vücudun yağ dengesini düzene koyduğunu söyledi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:25
Vücut yağı, lavanta ile dengeleniyor

Lavanta sabunu, doğal yöntemlerle elde edilen sabunlar arasında yer alır. Lavanta sabunu elde etmek için lavantanın tohumu kullanılıyor.

Lavanta sabunu ile ilgili çeşitli bilgiler veren sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, “Lavanta sabunu oldukça faydalıdır ve rahatlatıcı etkisi vardır” dedi.

VÜCUT TEMİZLİĞİ

Yılmaz, lavanta sabununun vücut temizliği, cilt temizliği ve birçok temizlik için kullanılan sabunlar arasında yer aldığını söyledi.

Yılmaz, lavanta sabununun cilt temizliğinde kullanılmasının yanında vücudun yağ dengesini de düzene koyduğunu da ifade etti.

Yılmaz lavanta sabununun sağladığı faydaları şu şekilde anlattı:

“Cildin doğal görünmesini sağlar. Kepeğin giderilmesinde etkilidir. İçerisindeki yağlardan dolayı vücuda nem katkısı sunar. Kokusu insanı rahatlatır ve sakinleştirir. Güzel kokusu ile dikkat çeker.”

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSabunVahap YılmazLavantaSağlık
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