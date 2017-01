Kış aylarının vazgeçilmezi olan içeceklerden kuşburnu, adeta C vitamini deposu. Genellikle basur, ateşli hastalıklar, nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılan kuşburnu, endüstride de önemli ilaç hammaddelerinden biri. Kuşburnu ile ilgili bilgiler veren Aktar Abdullah yakar, çayın bilinen ve bilinmeyen özelliklerinden bahsetti.

YAPRAKLARI VİTAMİN DEPOSU

Türkiye’de, özellikle de Malatya’da bol miktarda kuşburnu yetiştiğini söyleyen Yakar, “Memleketimizde taze olarak yenildiği gibi çayı, çorbası, marmeladı, reçeli de yapılır. Genellikle basur, ateşli hastalıklar, nezle, grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılır. Kuşburnu çok güçlü miktarda C vitamini deposudur. Son yıllarda yapılan analizlerde kuşburnunun diğer tüm bitkilere oranla en yüksek C vitamini içerdiği tespit edilmiştir. Kuşburnundaki C vitamini en çok meyvenin etli kısmında bulunur. Yaprakları ise yüzde 70 oranında C vitamini barındırır” diye konuştu.

KUŞBURNUNUN FAYDALARI

Kuşburnunun faydalarını açıklayan Aktar Abdullah Yakar, “Bağırsakları yumuşatıcı, kurt düşürücü, gribal enfeksiyonlarda vücudun direncini artırıcı özelliği vardır. Ayrıca ishale karşı sık sık kullanılır. Kuşburnu meyvesi aynı zamanda ilaç endüstrisinde önemli bir hammaddedir. Kandaki kolesterolü düşürür. Antioksidan etkisinden dolayı kanser riskini önler, kanamaların önlenmesine yardımcı olur. Kuşburnu kemik yapısının güçlendirilmesinde kullanılır, günlük 100 gram kuşburnu tüketimi vücudun günlük kalsiyum ihtiyacını giderir” ifadelerini kullandı.

ESKİ ÇAĞLARDAN BERİ KULLANILIYOR

Eski çağlarda iltihaplara karşı, kan tükürme, diş eti kanamaları, böbrek, mesane, safra kesesi taşları ve ishale karşı kuşburnunun kullanıldığını ifade eden Aktar Abdullah Yakar, “Yine basurda, romatizmada, kan temizlemede ve idrar söktürmede de etkilidir. Kan şekerinin dengelenmesinde, fizik ve zihinsel yorgunluklarda, mesane ve böbrek rahatsızlıklarında faydalıdır. Kuşburnu marmeladı, mide ağrısı ve ekşimelerinde, mide yanmasında, diş eti ağrısında, raşitizmde, kan temizlemede kullanılır. Ayrıca güçlü bir bağırsak yumuşatıcıdır. Kuşburnunun en etkili olduğu alanların başında nezle, grip ve soğuk algınlığı gelir. İçerisinde bulundurduğu bol C vitamininden dolayı bu hastalıkların giderilmesine yardımcı olur. Bu yüzden kışın en çok tüketilen bitkilerin başında yer alır. Bunun yanında karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalbe iyi geliyor ve vücudun vitamin eksikliğini gideriyor” şeklinde konuştu.

