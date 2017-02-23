Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Erdil, kalp damar cerrahisi bünyesinde açılan varis polikliniği ile ilgili bilgiler verdi. Varis polikliniğinde güncel yöntemler kullanarak neştersiz, dikişsiz ve yarasız ameliyat yöntemi olan Radyofrekans Ablasyon tekniği ile varisi tedavi ettiklerini belirten Erdil, “Bacaklarda derinin altındaki toplardamar genişlemesi olarak tanımlanan varis, toplardamara iğne yardımıyla girilerek, damarın kapanmasına neden olan kataterin ucundan radyofrekans dalgalarından sağlanan ısıyla damarın içeriden kapatılması şeklinde tanımlanan Radyoferakans Ablasyon yöntemiyle, hastalar varislerden ameliyatsız kurtulmaktadır” diye konuştu.

BİRKAÇ SAAT SONRA AYAĞA KALKILIYOR

Bu işlemin lokal, bölgesel veya spinal anestezi ile yapılabildiğini kaydeden Erdil, “Turgut Özal Tıp Merkezi’nde de başarı ile uygulanan bu yöntemle varisten şikayetçi olanlar, işlemden birkaç saat sonra ayağa kalkarak evlerine gidebilmekte ve birkaç gün sonra işlerine dönebilmektedirler” dedi.

TEDAVİDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Ayrıca variste birkaç tedavi yönteminin daha bulunduğunu kaydeden Erdil, “Bunlar, ilaçla, bandajla veya varis çorabı gibi yöntemlerle varisli bacağa baskı ve basınç uygulaması, lazer tedavisi, termokoagulasyon, cerrahi tedavi ve kombine tedavi yöntemleridir” ifadelerine yer verdi. Bacak varislerinin muayene pratiğinde en sık karşılaşılan damar hastalıklarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Erdil, varisin birçok tedavi şeklinin olduğunu fakat son yıllarda Endovasküler Lazer veya Radyofrekans Ablasyon tedavisi gibi cerrahi işlemsiz ameliyat yöntemlerinin tedavide önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Varisin kadınlarda, erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görüldüğünü ifade eden Erdil, “Varisin ailesel geçiş oranı yüzde 50’den fazladır. 20-70 yaş arası kadınların yüzde 55’i varislerden şikayetçidir. Varisler doğuştan veya sonradan oluşan nedenlere bağlı olmaktadır. Uzun süre ayakta durma veya obezite tüm bacak varislerinin daha semptomatik hale gelmesine neden olurlar. Uzun süre ayakta durmak, hamilelik, şişmanlık, oturarak çalışma, hareketsizlik, yaşlılık, ilaç kullanımı varis oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir'' şeklinde konuştu.

ERTELEMEK EN SIK YAPILAN HATA

Prof. Dr. Nevzat Erdil, varis tedavisi için uygun tedavi zamanının önemli olduğuna dikkat çekti. Zamanlama ile ilgili olarak hastaların en sık yaptıkları hatanın, karar verdikten sonra tedavide yaptıkları erteleme olduğunu söyleyen Dr. Erdil, “Varis görüntü, ağrı, kramp ve psikolojik açılardan insanı etkileyen bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşamını olumsuz biçimde etkilemeye başladığı zaman tedavi olanaklarını araştırmak gerekir. Varis tedavisi her mevsimde yapılabilir. Havaların ısınmış olması yapılacak tedaviyi etkilemez. Bununla beraber yaz aylarına kadar sonuç beklendiği için, Ocak-Nisan arası kılcal tipteki varisler için en uygun zaman aralığıdır. Işınlı tedaviler için en uygun zaman cildinizin en açık renkte olduğu kış aylarıdır” ifadelerini kullandı.

İHA