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VARİS TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM: SONBAHAR-KIŞ

Uzmanlar, varis hastalığı tedavisi için en uygun dönemin sonbahar-kış mevsimleri olduğunu belirtiyor.

VARİS TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM: SONBAHAR-KIŞ

Uzmanlar, varis hastalığı tedavisi için en uygun dönemin sonbahar-kış mevsimleri olduğunu belirtiyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:04
VARİS TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM: SONBAHAR-KIŞ

Havaların soğumaya başladığı dönemler, uzmanlar tarafından bazı cerrahi operasyonlar için de en uygun zamanlar olarak görülüyor. Gerek iyileşme süreci gerekse de konfor açısından bu dönemler, sıcak havalara oranla hastalar ve hasta yakınları tarafından daha çok tercih ediliyor.

Hava değişimlerinden en çok etkilenen hastalıklardan olan varisin tedavisinde de yine sonbahar-kış dönemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk konuyla ilgili olarak, “Sıcaklar, mevsim geçişlerindeki hava dengesizlikleri, basınç artışı ve güneş ışınlarının etkisi derken varis şikayetlerinin arttığı dönemleri geride bıraktık. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında havaların serinlemesi ve günlük hayatın koşuşturması varis hastalığının şikayetlerinin azalmasına ve daha az önemsenmesine sebep olabilir. Havaların serin olduğu ve güneşin kendini çok göstermediği bu aylar varis tedavisinin yapılması için en uygun dönem. Gerek tıbbi amaçlı tedavilerin gerekse de estetik amaçlı girişimlerin mayıs-haziran aylarına kadar bitirilmesi yeni yaz sezonuna rahat, sağlıklı ve güzel bacaklar ile girmenizi sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Varis TedavisiVaris HastalığıSonbahar-kış Mevsimleri
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