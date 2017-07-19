Uzun süre suda kalındığında parmak uçlarındaki cildin buruştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “Cildin bu tepkimesi; suyla beraber yumuşaması, genişlemesi ve dolayısıyla gözeneklerinin açılmasıyla oluşur. Aynı durum dış kulak yolundaki deri için de söz konusudur. Üstelik uzun süre suda kalmakla, dış kulak yolundaki salgılar çözünerek dışarı çıkar ve buradaki cildi çıplak bırakır. Gerek derideki gözeneklerin açılması, gerek dış kulak yolu salgılarının temizlenmiş olması, dış kulak yolu derisinin dış etkenlere karşı koruyuculuk fonksiyonunu azaltır. Üstelik yüzmek için girilen özellikle havuzlar temiz değilse, mikropların saldırısıyla karşı karşıya kalınmasına neden olur” dedi.

KULAĞI KAŞIMAK İYİ GELMİYOR

Dış kulak yolu derisi iltihaplandığında ciltte ödem ve gerginlik oluştuğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “Ayrıca hafif bir kulak kaşıntısı, derinden gelen bir ağrı meydana gelir. Kaşıntı sebebiyle kulak kaşındığı zaman bu kulak derisinde ek şikayetlere neden olabilir ve iltihabın seyri hızlanabilir. İltihabın ilerlemesi sonucunda kulak çevresinde çene hareketleriyle birlikteağrılar başlar. İltihaba zamanında müdahale edilmediği takdirde ödem giderek artar ve dış kulak yolu tamamen tıkanarak işitme azlığı ve ciddi dayanılmaz kulak ağrılarına neden olur. Bu durumdaki iltihaplarda; kulak çevresinde kızarıklıklar, kulak çevresinde ödem, ağrıdan dolayı kulak kepçesine dokunmada zorluk, çene hareketlerinde oluşan ağrı hatta yemek yiyememe şikayetleri de söz konusu olmaktadır” şeklinde konuştu.

ŞEKER HASTASI OLANLAR DİKKAT

Yüksek risk altında olan kişilerin daha çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kontrol dışı kronik şeker hastalığı olanlar, organ nakli geçiren hastalar, kemoterapi veya radyoterapi alanlar, kronik hastalıkları ve beslenme bozuklukları olanlar ve AIDS hastalarının daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Dış kulak yolu iltihapları genellikle bakterilere bağlı olarak gelişir fakat mantar enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Dış kulak yolunda başlayan iltihaplar tedavi edilmediği takdirde orta kulak yapılarına ulaşır ve kulak kemiğinde iltihaba neden olabilir. İltihap; kulak çevresindeki tükürük bezi, çene eklemi gibi yapılara yayılabilir. Hatta beyin içine ulaşarak menenjit, beyin apsesi gibi hastalıklara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli değilse, bu iltihapların yayılması son derece hızlı olmaktadır.”

KULAK SAĞLIĞINIZ İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, “Dış kulak yolunu temizlemeye çalışmayın. Pamuklu kulak çöplerini kulak kanalına sokmayın. 30 dakikadan fazla suda kalmaktan kaçının. Eğer uzun süre su içinde kalındıysa, bir süre suyun dışında kalarak cildin kurumasına fırsat verin. Kulak kaşıntılarında ve kulak ağrılarında geç kalmadan doktora başvurun. Dış kulak yolunda kaşıntı ve hafif derinden gelen ağrıların başladığı ilk günlerde tedavi çok kolay olabilmektedir. Dış kulak yolunun kurumasını sağlamak ve dış kulak yolunun asit düzeyini artırmaya başvurulmaktadır. Kulak zarında herhangi bir delik yoksa dış kulak yoluna 2-3 damla sirke damlatılması işe yaramaktadır. Bu yeterli olmadığı takdirde veya ağrılar artarak devam ediyorsa en kısa sürede bir uzmana başvurmak çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ