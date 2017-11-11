Ancak yetersiz beslenmekten strese maruz kalmaya, sigara tüketiminden kalitesiz uyumaya, hareketsizlikten uzun süre ilaç kullanmaya kadar pek çok etken nedeniyle bağışıklık sistemimiz gücünü yitirebiliyor. Hastalıklara karşı dirençli olabilmek içinse bağışıklık sisteminin “alarm” sinyallerini bilmek ve geç olmadan önlem almak şart. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, bağışıklık sisteminin zayıfladığına işaret eden 5 erken belirtiyi anlattı, önemli bilgiler verdi.

5 ERKEN BELİRTİ…

5 erken belirtiyi, yorgunluk, uçuk, tekrarlayan enfeksiyonlar, ciltte nedensiz açılan yaralar, aft ve pamukçuk şeklinde sıralayan Karadağ, “Efor sarf ettiğimizde yorulmamız olağan bir durum kuşkusuz. Ancak harcadığınız efordan daha fazla yorgun olmanız bağışıklık sisteminizin zayıfladığına işaret eden belirti olabiliyor. Sabah yorgun kalkmak, istirahatle bitkinliğin dinmemesi ve çabuk yorulmak doktora başvurmanızı gerektiren yakınmalar arasında yer alıyor. Dudaklar ile ağız çevresinde oluşan ve içi sıvı dolu yara kabarcıkları şeklinde kendini gösteren uçuk da ihmal etmemeniz gereken önemli bir belirti. Özellikle yılda 4 kereden fazla gelişen uçuklar zayıf bir bağışıklık sisteminin uyarıcısı olabiliyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler kolay kolay hasta olmuyorlar. Bağışıklığı sağlayan beyaz kan hücreleri yeterli düzeyde çalışamadıklarında ise enfeksiyonlara daha kolay yakalandığımız gibi, hastalıklar da daha zor iyileşebiliyor ve bu nedenle eğer çabuk hastalanıyorsanız bu durumu göz ardı etmeyin” şeklinde açıklamalarda bulundu ve tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, ishal, idrar yolu veya genital bölge enfeksiyonlarının ve mantar enfeksiyonlarının da önemli bir uyarıcı olabildiğine vurgu yaptı.

YARALARIN GEÇ DÜZELMESİ…

Ciltte nedensiz yara açılması veya mevcut yaraların geç düzelmesi, tekrarlayan mantar enfeksiyonlarının erken belirtiler arasında yer aldığını ifade eden Karadağ, özellikle de önemsemediğimiz sivilceler, ayaklardaki mantarlar, kasık bölgesindeki kızarıklıklar, saçlı derinin pullanarak dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sisteminin habercisi olabildiğini söyledi.

“Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda dört defadan fazla ortaya çıkarsa bu durum bağışıklık sisteminizin zayıfladığına işaret ediyor olabilir” diyen Karadağ, aynı zamanda pamukçuğun da bir gösterge olabildiğini söyledi.

DÜZENLİ VE DENGELİ BESLENMEK ÖNEMLİ

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınması gereken önlemlerden de bahseden Dr. Karadağ, “Düzenli ve dengeli beslenin. Özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ile çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen gösterin, kaliteli ve düzenli uyku uyuyun, stres ve kaygı düzeyini olabildiğince en az düzeye çekin” şeklinde belirtti.

Bol bol su içmeyi de ihmal etmeme konusunda uyaran Karadağ, Yarısından fazlası su olan vücudumuzun hücrelerinin hem daha iyi çalışabilmeleri hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için günde en az 2-2,5 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin” dedi.

HABER MERKEZİ