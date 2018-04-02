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UZMANLAR UYARIYOR: “MEVSİMİNDE YİYİN!”

Bahar ayları ile beraber doğanın canlanmasının yanı sıra pazar tezgahları da renklendi. Sebze ve meyveler tek tek baş göstermeye başladı. Uzmanların sürekli tekrarladığı ‘mevsiminde yiyin’ sözleri de yerini bulmaya başladı.

UZMANLAR UYARIYOR: “MEVSİMİNDE YİYİN!”

Bahar ayları ile beraber doğanın canlanmasının yanı sıra pazar tezgahları da renklendi. Sebze ve meyveler tek tek baş göstermeye başladı. Uzmanların sürekli tekrarladığı ‘mevsiminde yiyin’ sözleri de yerini bulmaya başladı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
UZMANLAR UYARIYOR: “MEVSİMİNDE YİYİN!”

Kış aylarında da var olan fakat uzmanların mevsimi olmadığından dolayı yemeyi tavsiye etmediği domates, salatalık, yeşil biber gibi yaz sebzeleri şimdi tüketmenin tam zamanı. Yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da Pazar tezgahlarına inen yaz sebzeleri yararı ile de dikkat çekiyor.

Uzmanlar mevsiminde yenildiği takdirde çiğ domatesin faydasının oldukça fazla olduğunu belirtiyor. Domatesin bilinen faydaları arasında ise şunlar yer alıyor:

Çiğ domateslerde doğal olarak çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller mevcuttur. Bu maddeler ciddi hastalıklara karşı koruma potansiyeli taşıyor. Daha fazla domates ve genel olarak daha fazla sebze tüketmek kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etki gösterebiliyor.

Yine domatesin kalori değerinin çok düşük olduğu biliniyor.

ÇİĞ YEŞİL BİBER…

Domatesin yanı sıra yeşil biber de aynı şekilde faydaları ile dikkat çekiyor ve uzmanlar yine özellikle çiğ bir şekilde tüketilmesini belirtiyor. Yaz aylarında sofraların olmazsa olmazı salataların baş köşesinde yer alan yeşil biber, içerdiği antioksidandan ötürü vücudu birçok kanser türüne karşı koruması ile biliniyor. Barındırdığı C vitamini vücudu güçlendiriyor. İçeriğinde yoğun lif bulunduğu için ise kabızlığı azatlığı da bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

Domates ve yeşil biber dışında salatalık da bahar ayları ile beraber sofralarda kendine yer bulan, tadı dışında kokusu ile de çoğu kişinin sevdiği bir sebze olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar yine mevsiminde taze salatalığın tüketilmesini de öneriyor.

Salatalık A, C, E ve K vitaminleri açısından zengin olması ile dikkatleri çekerken, bunun dışında protein, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, çinko gibi önemli mineralleri de içerdiği biliniyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sebze Ve Meyveler‘mevsiminde Yiyin
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