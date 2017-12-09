Uzman diyetisyen merve yüksel bazı sebze ve meyvelerin özelliklerini tek tek şöyle anlattı:

NAR

“Yüzyıllardan beri kullanılan en faydalı bitkilerdendir. Doğal bir antioksidan olarak 1 bardak nar suyu vücudun günlük ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 25’ten fazlasını karşılayarak mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Türkiye’de nar doğrudan yenilerek tüketilmesinin yanı sıra nar ekşisi olarak özellikle salataya tat vermede de kullanılır. Nar taneleri aynı zamanda salatalar, aşure ve güllaca da katılabilmektedir. Narın en önemli özelliklerinden biri de kalbi ve damar sağlığını korumasıdır.

TURP

Kökü iyi bir C vitamini kaynağı iken, yapraklarında fazla miktarda A, K vitamini ve folat bulunur. Metal ile temas ettirmeden seramik bıçak ya da cam rende ile salatalarda kullanılabilir. A ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olduğundan salatanıza zeytinyağı gezdirmeniz bu sebzenin vitamin değerini kat kat arttırır. Bağışıklığı güçlendirir, bağırsakları temizleyip kabızlığı giderir, cilde tazelik verir, stresi azaltır, saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

BRÜKSEL LAHANASI

Doğru şekilde pişirilirse tadı çok lezzetli olabilen bu sebze iyi bir demir kaynağıdır. Günlük K ve C vitaminleri ile Omega- 3 gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayarak antioksidan etki gösterir. Hastalıklara karşı savaşan pek çok bitkisel kimyasalı içerir ve vücudun doğal savunma sisteminin aktivitesini artırır. Yüksek posa içeriğine sahiptir. Bu sayede hem bağırsakları düzenler hem de tokluk hissi vererek açlığı dengeler. Tam bir sağlık deposu olan bu sebzeyi ortalama 7 dakika buharda pişirerek tükettiğinizde maksimum fayda sağlar. Sağlığınıza güzel bir yatırım yapmak için yemeklerin yanında 1 küçük kase Brüksel lahanası bulunmasına özen gösterebilirsiniz.”

HABER MERKEZİ