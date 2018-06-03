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Uzmanından iftar tüyoları

Ramazan’la birlikte oruç tutanların beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci “Oruç dikkatli ve planlı şekilde tutulduğunda tıbben yararlıdır. Ancak bu tamamen bu dönemde uygulanan beslenme ve yaşam şekli düzenlemesi ile mümkün” dedi.

Uzmanından iftar tüyoları

Ramazan’la birlikte oruç tutanların beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci “Oruç dikkatli ve planlı şekilde tutulduğunda tıbben yararlıdır. Ancak bu tamamen bu dönemde uygulanan beslenme ve yaşam şekli düzenlemesi ile mümkün” dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 10:08
Uzmanından iftar tüyoları

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci, “Ramazan'da sıkça yapılan beslenme hataları pek çok sağlık problemine yol açabiliyor. Bu süre içerisinde yaşanacak su ve tuz kaybı, tansiyon düşüklüğüne ve kalp üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Ramazan'da açlık hissi iftar saati geldiğinde çok yemek yeme isteği doğuruyor. Açlık sonrasında iftarda aşırı miktarda, yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler yemek ise koroner damar hastalığı olanlarda kalp krizini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI KİŞİLERDE TIBBEN YARARLI

“Son yıllarda yapılan araştırmalar orucun dikkatli ve planlı bir şekilde tutulduğunda tıbben yararlı olduğunu gösteriyor” diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Tayyareci, “Ancak bu tamamen bu dönemde uygulanan beslenme ve yaşam şekli düzenlemesi ile mümkün! Örneğin Ramazan’da sık tüketilen besinlerden hurma, dengeli bir enerji ve karbonhidrat içeren mükemmel bir besin kaynağıdır. Lifli bir yiyecek olması bağırsak ve bu dönemde sık rastlanan kabızlık problemlerini de ortadan kaldırır. Aynı zamanda sıvı kayıplarıyla meydana gelebilecek potasyum ve magnezyum açığını da kapatır. Ramazan ayında kilo verilmesi orucun diğer olumlu etkilerindendir. Bu dönem kan kolesterolleri üzerinde de olumlu etkiler gösterir” şeklinde konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT!

Tayyareci, “Uzun bir açlık süresi, sigara tüketiminin de azalmasını sağlıyor. Oruç boyunca sigara tüketmeyen kişi, eğer iradeli davranırsa bu süreç içerisinde tükettiği sigara sayısını belirgin olarak azaltabilir. Burada yapılacak en büyük yanlış, iftar da art arda ve fazla miktarda sigarının tüketilmesi olur” dedi.

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MalatyaRamazanIftar
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