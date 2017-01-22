22 Ocak 2017 Pazar

Uzmanından anne ve babalara eğitim

Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Sibel Düzakın anne ve babaların çocuklarda kaygı ve stres olmadan sınavlarda başarılı olmalarını istediğini belirterek, "Ama bu yanlıştır, kaygı motivasyon sağlayan bir duygudur” dedi.

22 Ocak 2017 Pazar 11:51
Uzmanından anne ve babalara eğitim

  Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Sibel Düzakın çok sayıda velinin katıldığı bir seminerde ‘Başarıya Giden Yolda Aile’ konulu sunum gerçekleştirdi. Aile içinde anne ve babanın rolüne dikkat çekerek sunumuna başlayan Düzakın,”Çocuklarımıza sorumluluk kazandırmak istiyorsak öncelikle onlara karşı dilimizi düzeltmeliyiz. Anne ve baba olarak görevlerimizi ve rollerimizi iyi bilmeliyiz. Çocuklarımızdan beklentilerimiz yerine önce biz kendi isteklerimizi ve beklentilerimizi gerçekleştireceğiz ki; etrafımıza da, çocuklarımıza da faydalı olalım” dedi.

KAYGIYI ANLAMLANDIRMAK
  “Anne ve babanın kendi hayatıyla ilgili yapmak isteyip ve gerçekleştirmek istediği ne varsa çocuklara yüklemek gibi bir eğilimi var” diyen Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Sibel Düzakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“En önemlisi sınav kaygısı, anne ve babalar çocuklarında kaygı ve stres olmadan başarmalarını istiyorlar. Ama bu yanlıştır. Çünkü belli bir oranda kaygı olmalı. Kaygı motivasyon sağlayan bir duygudur. Kaygı olmazsa hayatta kalma ihtimalimiz de azalıyor. Bu yüzden kaygıyı nasıl anlamlandırdığımız çok önemli.”

TEST UYGULANDI
  Uzman Psikolog Düzakın, yaklaşık 1,5 saat süren seminerinin sonunda katılımcılara küçük bir dikkat testi uyguladı. Yapılan dikkat testinden sonra seminerini sonlandıran Uzman Psikolog Düzakın’a katılımlarından dolayı çiçek takdim edildi.

İHA
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