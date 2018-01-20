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UYKUSUZLUK YAŞIYORSANIZ YABAN MERSİNİ TÜKETİN

Yaban mersini meyvesi fundagiller familyasının bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel meyvenin kullanımı da oldukça fayda sağlıyor. Antioksidan özelliği bulunan yaban mersini aynı zamanda sinir ve stresle de baş etmemizi kolaylaştırıyor, bu sorunlara bağlı uykusuzluğu çözüyor.

UYKUSUZLUK YAŞIYORSANIZ YABAN MERSİNİ TÜKETİN

Yaban mersini meyvesi fundagiller familyasının bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu güzel meyvenin kullanımı da oldukça fayda sağlıyor. Antioksidan özelliği bulunan yaban mersini aynı zamanda sinir ve stresle de baş etmemizi kolaylaştırıyor, bu sorunlara bağlı uykusuzluğu çözüyor.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:04
UYKUSUZLUK YAŞIYORSANIZ YABAN MERSİNİ TÜKETİN

Yaban mersini, bağışıklıktan kalp hastalıklarına, kolesterol seviyesinin düzenlenmesinden kan şekerinin yükselmesine kadar birçok soruna karşı olumlu cevap veren bir meyve. Besin lifi açısından yüksek olan bu meyve kabızlık sorununa da iyi geliyor. Malatya'da da satılan yaban yaban mersininin kilosu 35 liradan alıcı buluyor. Aktarlar bu meyvenin rağbet gördüğünü söylerken çok faydalı olduğunu ve kullanılmasını tavsiye ettiklerini belirttiler. Ayrıca yaban mersini tadı ile de damaklara uygun bir meyve.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI

Antioksidan özelliği en yüksek olan besin sayılan yaban mersini bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçinde bulunan ve bize pek tanıdık gelmese de vücudumuza ilaç gibi gelen antosiyaninler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Yine içindeki antosiyaninler nedeniyle damarların tıkanmasını önlüyor ve kötü kolesterole karşı vücudu koruyup kolesterol seviyesinin düzenlenmesini sağlıyor. Damarların sağlığını koruyarak yüksek tansiyonu olanlara da destek oluyor, tansiyonun dengeli ve sağlıklı bir şekilde seyretmesine yardımcı oluyor.

Antioksidan özelliğiyle de sadece bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle kalmayan yaban mersini, aynı zamanda beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Beynin sağlıklı çalışmasına verdiği destekle hafızayı güçlendiriyor, unutkanlığı en aza indiriyor. Bu güçlü antioksidan özelliği, aynı zamanda sinir ve stresle de baş etmemizi kolaylaştırıyor, bu sorunlara bağlı uykusuzluğu çözüyor. Kan şekeri hızla yükselenlerin de yanında yer alıyor, düzenli tüketildiğinde tip 2 diyabeti olanlara olumlu etkilerde bulunuyor.

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

İçindeki antosiyaninler sayesinde özellikle yaşlanmaya bağlı oluşan göz hastalıklarının oluşma ihtimalini azaltıyor, var olan göz sorunlarının iyileşme sürecine destek oluyor. Besin lifi açısından zengin olmasından dolayı diyettekilerden de desteğini esirgemeyen yaban mersini, kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak zayıflamanızda önemli bir rol oynayabiliyor. Besin lifleri sayesinde sindirimi düzenlediğinden kabızlık gibi sorunların da üstesinden gelmenizi sağlıyor. Antioksidan özelliği göstermesi nedeniyle yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonlarıyla baş etmenize yardımcı oluyor.

busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
YabanmersiniUykusuzlukKabızlıkAntioksidanBusabahMalatya
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