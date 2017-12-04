04 Aralık 2017 Pazartesi

Uykusuzluk problemine dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, uykusuzluk problemi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:04
Uykusuzluk problemine dikkat!

  Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, “Uykuya dalma güçlüğü, uykuyu sürdürme güçlüğü, sabah erken uyanma ve uykunun dinlendirici olmaması biçimlerinde ortaya çıkabilir. Kişinin mesleki ve sosyal işlevlerini bozarak yaşamı olumsuz etkileyebilir ve bu durumun en az 1 ay sürmesi ile uykusuzluk tanısı konulur. Dinlenmek için yeterli olan uyku miktarı kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte uykunun 6 saatin altında olması ve haftada en az 3 defa var olması tanı için ölçüt olarak kabul edilir” dedi.

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ
  Uykusuzluk toplumda yüzde 20 oranında rastlanan bir sorun olduğunu ifade eden Dr. Demirci, uykusuzluğun nedenlerini şöyle sıraladı:

“Birçok faktör uykusuzluk sebebi olabilir: Mükemmeliyetçi kişilik özellikleri, yüksek kaygı düzeyi, uyku apne sendromu, huzursuz bacak sendromu, uyarıcı ilaçlar, uyuşturucu maddeler, düzensiz çalışma saatleri, biyolojik ve genetik faktörler en sık rastlanan nedenlerdir. Kahve, çay, çikolata, nikotin, ortam sıcaklığı, gürültü, parlak ışık gibi etkenler de kişinin biyolojik yatkınlığına göre uykuyu bozabilirler. ‘İyi uyumam lazım, ya yine uyuyamazsam’ şeklinde kaygılı düşünceler, uykuya dalmayı güçleştiren en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca depresyonun bir belirtisi olarak da uykusuzluk gözlenebilir, bu durumda depresyonun diğer belirtilerinin dikkatle incelenmesi gerekir.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahUykusuzluk Problemi

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