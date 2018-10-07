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Uykuda yatağını ıslatmaya başladıysa…

Tip 1 diyabet en sık 5-15 yaş grubunda görülse de 1 yaşın altındaki bebeklerde bile ortaya çıkabiliyor. Güzel haber ise sinsi ilerleyen tip 2 diyabetin aksine erken dönem belirtiler vermesi. Bu sayede zamanında müdahale edilebiliyor ve çocuk kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Erken teşhis içinse öncelikle tip 1 diyabetin hangi sinyaller verdiğini bilmek gerekiyor!

Uykuda yatağını ıslatmaya başladıysa…

Tip 1 diyabet en sık 5-15 yaş grubunda görülse de 1 yaşın altındaki bebeklerde bile ortaya çıkabiliyor. Güzel haber ise sinsi ilerleyen tip 2 diyabetin aksine erken dönem belirtiler vermesi. Bu sayede zamanında müdahale edilebiliyor ve çocuk kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Erken teşhis içinse öncelikle tip 1 diyabetin hangi sinyaller verdiğini bilmek gerekiyor!

07 Ekim 2018 Pazar 13:37
Uykuda yatağını ıslatmaya başladıysa…

Ülkemizde yaklaşık 20 bin diyabetli çocuk ve ergen olduğu biliniyor, her yıl 1500 civarında çocuğa da diyabet tanısı konuyor. Erişkinlerden farklı olarak çocuk ve ergenlerde çoğunlukla tip 1 diyabet görülüyor. Son yıllarda insülin kullanımının kolaylaşması ve tip 1 diyabetlilere yönelik teknolojik gelişmeler sayesinde diyabetli çocuklar kaliteli bir yaşam sürebiliyor Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı tip 1 diyabet belirtilerinin genellikle 1-2 ay sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu süreçte fark edilip tedaviye başlanırsa insülin eksikliği sonucu oluşan diyabet koması önlenebiliyor” diyor.

Peki, tip 1 diyabetin belirtileri neler? Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Saygın Abalı çocuklarda gelişen tip 1 diyabetin 7 belirtisini anlattı, önemli bilgiler verdi. Abalı, şunları kaydetti:

SIK SIK VE BOL MİKTARDA İDRARA ÇIKMA

“Sık sık ve bol miktarda idrara çıkma, diyabetli çocuklarda en sık görülen belirtilerden. İnsülin yetersizliği başlayıp da besinlerle alınan veya vücutta üretilen glukoz hücrelere taşınamadığında kan şekeri yükselmeye başlıyor. Kan şekeri belirli bir değerin üzerine çıktığında böbreklerden şeker atılımı ve buna bağlı olarak idrar miktarında artış oluyor. Bu nedenle çocuk sık sık ve bol miktarda idrar yapmaya başlıyor.

ÇOK SU İÇMEK

Diyabet hastalığının ilk belirtileri arasında susama hissinde artış ve buna bağlı olarak çok su içme yer alıyor. İdrarla fazla su kaybı susuzluk hissine yol açıyor. Bunun sonucunda da çocuk çok su içme ihtiyacı hissediyor.

Kandaki şeker hücrelere taşınamadığı için enerji eksikliği ortaya çıkıyor ve bu durum çocukta açlık hissinin artmasına neden oluyor.

YORGUNLUK

Yeterli enerji elde edilememesi nedeniyle çocukta halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler de görülebiliyor. Örneğin sabahları uyanmakta zorluk çekiyorsa, eskiden kolaylıkla yaptığı sporunu yorgunluktan yapamıyorsa bir hekim tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Vücut sıvılarında artan şekerin mikropların üremesini kolaylaştırmasına bağlı olarak kız çocuklarında genital bölgede kaşıntıyla birlikte mantar enfeksiyonları gelişebiliyor.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DiyabetErken TeşhisYatağını ıslatma
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