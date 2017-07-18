Horlayan her kişinin uyku apnesi problemi yaşamadığını özellikle belirten Oğuz, “Horlama uyku bozukluğunun bir belirtisi olabilir; ancak her horlayan kişinin uyku apnesi problemi yaşadığı anlamına gelmez. Uyku apnesi yaşayan kişilerin gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durur. Bu durmalar 10-30 saniye sürer ve kişi uykusundan sıçrayarak kalkar, tekrar dalar. Bu uyku döngüsü kişinin fark etmese bile yorgun uyanmasına neden olur. Uykudaki bu nefes kesilmeleri tedavi edilmediğinde kişi dikkat problemleri yaşayabilir; araba ve meslek kazaları, kalp krizi gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir” dedi.

40 YAŞ ÜZERİNDE DAHA FAZLA

Uyku apnesinin her yaş insanda görülebileceğini söyleyen Dr. Keriman Oğuz, “Uyku apnesi 40 yaş üstündeki kişilerde daha fazla görülmekle birlikte her yaştan insanda görülebilir bir hastalıktır. 40 yaş üstü, erkek ve kilolu kişilerde görülme oranı diğer kişilere göre daha fazladır. Genetik faktör de hastalığın görülme oranını artıran bir etkendir” şeklinde konuştu.

KALİTELİ UYKU OLMAZ

Alkolün uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Dr. Keriman Oğuz “Alkol sizi uyuşuk hale getirebilir; ancak ihtiyaç duyduğunuz kalitede uykuyu elde etmenize yardımcı olmaz. Alkol, boğazınızın arkasındaki kasları rahatlatır. Bu, solunum yolunun uyku apnesi olan insanlarda bloke edilmesini kolaylaştırır. Uyku hapları da, aynı etkiye sahiptir” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Her 10 çocuktan birinde uyku apnesi görüldüğünü vurgulayan Dr. Keriman Oğuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Uyku apnesi çocuklarda daha sık görülür. Her 10 çocuktan 1’inde uyku apnesi görülmektedir. Çoğu durumda belirtiler hafiftir ve çocuğun büyümesini olumsuz yönde etkilemez. Fakat bazıları davranış ya da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kilo vererek uyku apnesi semptomlarını daha iyi hale getirebilirsiniz. Ancak bu tamamen hastalıktan kurtulmanızı sağlamaz.”

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