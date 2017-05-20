Sedef hastalarının genellikle kepeklenme, kabuklanma, kabukların elbise üzerine ve etrafa yayılması, kaşıntı, tırnak bozukluğu, el ve ayaklarda ağrı şikayetleriyle doktora başvurduklarını belirten Günay, “Hastalık bulaşıcı değil ve çeşitli tedavi yöntemleri var. Uygulanan en eski tedavi yöntemi, kabukların dökülmesi ve kızarıklığın geçmesini sağlayan kremlerle yapılan tedavi. Kabuk ve pulları ortadan kaldırmak için hazır krem ve losyonlar olduğu gibi, içine salisilik asit gibi soyucuların katıldığı el yapımı ilaçlar da kullanılıyor. Genellikle başarılı olan bu tedavi yöntemi bırakıldığında belirtiler bir süre sonra tekrarlıyor ve yönteme tekrar başlamak gerekiyor” dedi.

GÜNEŞ SEDEFE İYİ GELİYOR

Sedef hastalığında uygulanan diğer bir yöntemin PUVA tedavisi olduğunu aktaran Dr. Ahmet Günay, “Yöntem deriyi ultraviyole ışınlarına karşı duyarlılaştıran ilaçları ağızdan verip bir süre sonra hastaya tedavi edici ultraviyole ışını veren cihazlara maruz bırakmaya dayanıyor. Seanslar halinde uygulanan tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Ancak tedavi bırakıldığında hastalık bir süre sonra tekrarlayabiliyor. Zaten tedavide kullanılan ışınlar güneşin yaydığı ışınların benzeri. Yazın sedef hastalarının iyileşmesinin sebebi budur” diye konuştu.

ROMATİZMAL ŞİKAYETİ BULUNAN HASTALARDA TEDAVİ

“Bütün bu tedavilerden fayda göremeyen, ağır tırnak ve eklemlerinden rahatsız olan sedef hastalarına günümüzde bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar uygulanabiliyor” diyen Dr. Ahmet Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yöntem iş ve sosyal çevresinde yağlı kremler kullanmak istemeyen ve bu tedavileri denemiş olan hastalar için idealdir. Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar, sedefte olduğu gibi romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde de kullanılan ilaçlardır. Ancak dozaj olarak diğer hastalıklara göre çok az dozda kullanılması yeterli olabiliyor. Bu ilaçlar dermatolog doktor kontrolünde gerekli dozda ve gerekli testler yapılması şartıyla güvenle ve yan etki olmadan kullanılabilir. Tedavi süreleri iki ay ile bir yıl arasında olup zaman zaman tekrarlanmaları gerekebilir. Özellikle romatizmal şikayeti olan sedeflilerde en etkin tedavi yöntemidir.”

STRES SEDEFİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Stresin sedef hastalığını olumsuz etkilediğini dile getiren Dr. Ahmet Günay, “Psikolojik durum hastalığın başlaması için tetikleyici faktör oluyor. Sedef hastanın yapmaması gereken tek şey kese, fırça ya da tırnaklama yoluyla kabuklardan kurutulmaya çalışmak. Bu durumda derinin yapısı bozuluyor ve iyileşme zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

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