Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Füsun Soysal, uygun olmayan ev ortamının yaratabileceği alerjik sorunlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Soysal,”Alerjiye neden olan alerjenler genellikle polen, evcil hayvan tüyü, gıda gibi organik maddelerdir” dedi.

Normalde insan vücuduna zararı olmayan bu maddelerin bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu nedeniyle alerjik insanlarda tepkimelere neden olabileceğini söyleyen Soysal, “Stres, yoğun çalışma ortamı, hava kirliliğinin artması, gıdalara eklenen katkı maddeleri alerjilerin görülme sıklığının artmasına yol açtığı bilinmektedir” dedi.

ALERJİK HASTALIĞIN ASIL NEDENİ: EV TOZU AKARLARI

“Ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Gözle görülemeyen ev tozu akarları daha çok halı, perde, yatak, yatak takımları, kanepe veya pelüş oyuncaklarda üremektedir” şeklinde konuşan Soysal, alerjik nezle ve alerjik astım rahatsızlıklarında artışa neden olan ev tozu akarlarından korunabilmek için, haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süre ile evin süpürülmesi gerektiğini, temizliği su ve hepa filtreli süpürgelerle yapmanın daha sağlıklı sonuçlar verdiğini ifade etti.

“Rutubetli ve nemli ortamlarda daha çok oluşan ev küfü, ev tozu akarlarıyla birlikte alerjik hastalıklara en çok neden olan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer alerjilerde olduğu gibi küf alerjisi de hapşırma, öksürük, göz kaşıntısı, nefes darlığı burun ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini belli etmektedir” şeklinde açıklamalarda bulunan Soysal, ev küfünün oluşturacağı risklere karşı şunlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti:

“Boru sızıntısı, zemin suyu sızıntısı gibi rutubet kaynakları yok edilmelidir. Rutubet gidericiler kullanılmalıdır. Odalar sık sık havalandırılmadır. Banyo ve bodrum duvarlarının yüzeylerini düzenli olarak temizlenmelidir. Oda ortamındaki nem oranının yüzde 45 üzerine çıkmaması özen gösterin.”

HABER MERKEZİ