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ÜLKEMİZDE YOK, FAYDASI ÇOK!

Şimdi duyduğunuzda belki ‘Bu nedir?’  diyeceğiniz bir ürün olan ‘kardeşkanı bitkisi’, adı kulağa çok hoş gelmese de özelliklerine ve faydasına baktığınızda birçok olumlu özelliği bulunuyor. Kardeşkanı bitkisinin genellikle uzakdoğu ülkelerinde yetiştiğini ve ülkemizde yetişmediğini belirten Aktar Abdullah Yakar, kardeşkanı bitkisinin aynı zamanda ‘ejderha kanı’ veya ‘iki kardeşkanı’ olarak da bilindiğini söyledi.

ÜLKEMİZDE YOK, FAYDASI ÇOK!

Şimdi duyduğunuzda belki ‘Bu nedir?’  diyeceğiniz bir ürün olan ‘kardeşkanı bitkisi’, adı kulağa çok hoş gelmese de özelliklerine ve faydasına baktığınızda birçok olumlu özelliği bulunuyor. Kardeşkanı bitkisinin genellikle uzakdoğu ülkelerinde yetiştiğini ve ülkemizde yetişmediğini belirten Aktar Abdullah Yakar, kardeşkanı bitkisinin aynı zamanda ‘ejderha kanı’ veya ‘iki kardeşkanı’ olarak da bilindiğini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
ÜLKEMİZDE YOK, FAYDASI ÇOK!

Kardeşkanının görüntüsünün fosilleşmiş ve taşsı bir biçimde olduğunu söyleyen Abdullah Yakar, bu bitkinin ikinci bir cinsinin ise uzakdoğu Mercan Adaları’nda denizden çıkarıldığını ifade etti. Kardeşkanının kolayca kırılan bir bitki olduğunu söyleyen Yakar, aktarlarda satılan türlerinin genellikle okyanustan çıkarılan mercan taşları olduğunu ifade etti.

RUHSAL BOZUKLUKLARA İYİ GELİR

Bitkinin yararlarından birinin de kanı dindirme özelliği olduğuna vurgu yapan Yakar, “Özellikle dış kanamalarda, kanayan bölgeye tozu serpildiğinde çok kısa sürede kanı kesme özelliği vardır. Ayrıca sinirleri yatıştırır. Aşırı olan regl kanamalarını durdurur. Mide gazlarında, burun kanamalarında etkilidir. Astım ve nefes darlığına karşı faydası olur. Yaraları tedavi eder. Korku ve ruhsal bozukluklara iyi gelir, kabızlığın giderilmesine yardımcı olur” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK

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