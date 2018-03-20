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“Uçakta cam kenarında oturmak grip riskini azaltıyor”

Bilim insanları uçak yolculuğu esnasında cam kenarında oturmanın grip ve virüs yoluyla bulaşan diğer hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti.

“Uçakta cam kenarında oturmak grip riskini azaltıyor”

Bilim insanları uçak yolculuğu esnasında cam kenarında oturmanın grip ve virüs yoluyla bulaşan diğer hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti.

20 Mart 2018 Salı 16:39
“Uçakta cam kenarında oturmak grip riskini azaltıyor”

Bilim insanları uçak yolculuğu esnasında cam kenarında oturmanın grip ve virüs yoluyla bulaşan diğer hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti.

Kalabalık insan grubuyla saatlerce havasız ortamda yolculuk etmek hasta olma riskini arttırıyor. Amerikalı bilim insanlarının son yaptığı araştırmaya göre uçak ve otobüs yolculukları sırasında cam kenarına oturmak grip ve hava yoluyla bulaşan diğer hastalıkları kapma riskini azaltıyor.

Emory Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada uçak yolculuğu sırasında oturulan koltuğa göre ortaya çıkan hastalık kapma riski ölçüldü. Bilgisayar tabanlı bir simülasyon sayesinde hastalığın bulaşma şekilleri haritalandı. Yapılan ölçümlere göre cam kenarında oturan yolcuların virüs yoluyla bulaşan hastalıkları kapma riskinin diğer yolculara göre daha az olduğu görüldü.

Araştırmacılara göre koridor kenarında bulunan koltukların insan geçişinin en yoğun olduğu bölgeye yakın olması, koridor kenarı koltukları en riskli bölge yapıyor. Hastalık riskini azaltmak için alınması gereken önlemlerin de yer aldığı araştırmada, el ve yüz bakımının önemine vurgu yapılıyor.
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