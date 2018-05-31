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Tütün kalbin düşmanı

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısı ile basın açıklaması yaptı. Dr. Bentli, “Tütün kullanımı, damar sertliğine neden olmakta,  kan dolaşımını bozarak pıhtılaşmayı artırmakta ve damar tıkanıklığına yol açarak kalp ve damar sağlığını bozmaktadır” dedi.

Tütün kalbin düşmanı

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısı ile basın açıklaması yaptı. Dr. Bentli, “Tütün kullanımı, damar sertliğine neden olmakta,  kan dolaşımını bozarak pıhtılaşmayı artırmakta ve damar tıkanıklığına yol açarak kalp ve damar sağlığını bozmaktadır” dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:05
Tütün kalbin düşmanı

Bentli, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Her yıl tüm dünyada 31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üye ülkelerle birlikte 1988 yılında 31 Mayıs’ı ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak ilan ederek, sigara ile oluşan önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek için her yıl bir tema belirleyerek bu alanda çeşitli etkinliklerin yapılmasına öncü olmuştur. DSÖ 2018 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününün teması olarak, tütün kullanımının; kroner kalp hastalığı, inme ve periferik vasküler hastalık gelişimi için bir risk faktörü olması sebebiyle ‘Tütünün Kalp ve Damar Sağlığı Üzerindeki Etkisi’ olarak belirlemiştir.

PASİF MARUZİYETİ ORTADAN KALDIRMAK

Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar sonucunda ispatlanmış olan kullanım yaygınlığını dikkate alarak, tüketimini azaltmak, yeni başlayacakları önlemek ve pasif maruziyeti ortadan kaldırmaktır.

Tütün kullanımı, damar sertliğine neden olmakta,  kan dolaşımını bozarak pıhtılaşmayı artırmakta ve damar tıkanıklığına yol açarak kalp ve damar sağlığını bozmaktadır.

YEŞİL DEDEKTÖR

Bakanlığımız ile Türkiye Yeşilay Cemiyetinin yaptığı çalışma sonucu ülkemiz ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasına geçmiştir. Yeşil Dedektör ile tek tıkla, dumansız hava sahası ve kişilerin sağlığını koruması, yasağa uyumun sağlanması yoluyla kanun ihlallerinin asgariye indirilmesi hedeflenmiştir. Vatandaşlarımız telefonlarına uygulamayı indirerek ihlal bildirimini yapmakta ve Sağlık Bakanlığı’nın özel olarak Yeşil Dedektör için ayırmış olduğu sisteme düşmekte ve oradan da sahadaki tütün denetim ekiplerine ulaşmaktadır. Tütün denetim ekipleri ihlal bildiriminin yapıldığı mekâna en geç iki saat içerisinde ulaşmakta ve gerekli işlemi yapmaktadırlar.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYORSANIZ…

Sigara içerek sadece kendimize değil sevdiklerimize de zarar verdiğimizi unutmayalım. Çocukların yanında sigara içilmesi aynı zamanda anne ve babasını model alan çocuklarda sonraki yıllarda sigara içme alışkanlığının gelişmesini kolaylaştırır. Sigarayı bırakma konusunda destek almak istiyorsanız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Hastanesi içerinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvuralım.

31 Mayıs ‘Dünya Tütünsüz Günü’ nedeniyle, sağlıklı bir yaşam için gelecek nesilleri tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından koruyalım. ‘31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde ‘Dumansız Hava Sahasına’ destek verelim, sağlıklı havamızı korumaya devam edelim…” 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRecep BentliTütünsüz GünSağlık
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