Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Türkiye Prof. Dr. Emin Ersoy, obezite hastalığı ve beraberinde getirdiği sorunların sağlıkta tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olacağı uyarısında bulunarak Türkiye’de her 5 erkekten birinin obez, kadınlarda ise 3 kişiden birinde obezite sorunu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Emin Ersoy, obezitenin her geçen gün yaygınlaştığına dikkat çekerek, özellikle fastfood gıdalardan uzak durulması ve hareketli bir yaşam biçiminin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.

"Nüfusumuzun yüzde 30’u obez"

Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmalarda, erkeklerdeki obezite oranının yüzde 20’lerde, kadınlarda ise yüzde 40’ın üzerinde olduğu vurgulayan Ersoy, "Toplam nüfusumuz baz alındığında da nüfusumuzun yüzde 30’unun obez olduğu ortaya konulmuş durumda. Yani Türkiye’de her 5 erkekten biri obez. Kadınlarda ise 3 kişiden birinde obezite sorunu var. Bunlar son derece ciddi ve üzerinde durulması gereken veriler. Çocuklara baktığımızda obezite yüzde 10 ve bu da yüksek bir rakam" dedi.

"700 bin kanser vakasının fazla kilolu ya da obez olduğu tespit edildi"

Soruna sadece obezite hastalığı olarak bakmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emin Ersoy, "Ne yazık ki hekimler olarak sadece obezite ile mücadele etmiyoruz. Obeziteye bağlı ölümcül rahatsızlıklar daha da endişe verici" ifadelerini kaydetti

İngiltere’de 700 bin kanser vakasının fazla kilolu ya da obez hastalarda gerçekleştiğinin saptandığını bildiren Prof. Dr. Ersoy, ülkede 2035 yılına kadar her 4 yetişkinden 3’nün obez olacağının tahmin edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Amerika’da yapılan bir çalışmada tüm kanserlerin yüzde 3,2’sinin obeziteye bağlı olduğu tespit edilmiş. Bu ülkede her yıl 102-135 bin arasında yeni kanser vakası tespit ediliyor. 2020 yılında ise dünya genelindeki kanser vakalarının yarısının bir şekilde obezite ile ilişkili olacağı hesaplanıyor. Gerek yaşam şartlarının ağırlığı gerekse kötü beslenme alışkanlıkları ya da koşulları dünya genelinde obezitenin hızla artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Obezitede soru görsellikten öte sağlık problemidir"

Obezitede asıl problemin görüntüsel olmaktan çok, sağlıkla ilgili yaşanılan problemler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersoy, obez hastaların yarısından fazlasının, yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları gibi problemlerle mücadele ederken, asıl önemli olanın ise bu hastalarda görülme sıklığı oldukça artan kanser olguları olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Ersoy, meme, kalın barsak, prostat kanserlerinin de obez insanlarda daha sıklıkla görüldüğünü bildirdi.

"Şeker ve fastood gıdalardan uzak durun"

Obeziteye karşı aktif önlem alınmaması durumunda gelecek nesillerin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, "Çocuklar daha fazla hareket ederek enerji harcamalılar. Bilgisayar ve tabletler hareketi engelleyen en önemli faktörler. Oyun amaçlı olarak her an elde tablet olmamalı. Tabii ki obezlerde tedavi de göz ardı edilmemeli. Obeziteye bağlı problemlerden uzaklaşmak için mutlak bu problem çözülmeli. Öncelikle cerrahisiz, tıbbi olan tedavileri öneriyoruz. Ancak gerek olduğunda cerrahi tedaviler ile bu önemli sorun mutlaka çözülmeli. Önümüzdeki yıllarda ülkelerin savaşmaları gereken en önemli sağlık problemi obezite olacak. Bu problem ülkelerin üretim güçlerini azaltacak ve sağlık giderlerini önemli ölçüde artıracak. Çözüm, nüfusun obez olmasını önlemekte, obez olanların ise hızla tedavilerini sağlamakta. Ve unutmayalım ki mevcut veriler sadece aysbergin görünen yüzü" değerlendirmesinde bulundu.