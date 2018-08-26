TÜRKİYE’DE ACI GERÇEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının ve buna bağlı ölümlerin ürkütücü boyutlara ulaştığını kaydederek, konuyla ilgili mutlaka ve en kısa süre içinde gerekli önlemler alınması gerektiğini kaydetti

Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisinin uyuşturucu konusunda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti. Her yıl artan uyuşturucu kullanımının Türkiye’nin en önemli ve çözüm bekleyen sorunlarından biri olduğunu kaydeden Ağbaba, “Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 9’a kadar düşmesi ve uyuşturucu kullanan kişi sayısının bir buçuk milyona yaklaşması sorunla ilgili vakit kaybetmeden önlem alınması gerektiğinin göstergesidir” dedi.

“UYUŞTURUCU GÜZERGAHINDAKİ TÜRKİYE”

Türkiye’nin coğrafi olarak, uyuşturucu üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasında olduğunu, yasa dışı uyuşturucu ticareti açısından en önemli transit yol olarak adlandırılan “Balkan Rotası” üzerinde bulunduğunu kaydeden Veli Ağbaba, hem hedef hem de transit ülke olan Türkiye’nin, Afganistan kaynaklı afyon ve türevleri, Avrupa kaynaklı psikotrop maddeler ve bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin trafiğinden etkilendiğini geçiş güzergahında olmaktan kaynaklı Türkiye’de her geçen yıl uyuşturucu kullanımının hızla arttığını ifade etti.

“15 YAŞ ALTI MADDE KULLANIMINDA YÜZDE 92 ARTIŞ VAR”

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2017 Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu ölümlerde, Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada yer aldığını, aynı raporda; yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle, 2017 yılında Türkiye’de 580 kişinin yaşamını yitirdiğinin açıklandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de 1990 yılında yaklaşık 381.200 kişi madde kullanım bozukluğuna sahipken, 2016 yılında bu sayı 664 bin 906 kişiye yükselmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yalnızca gümrüklerde bir önceki yıla göre 2017’de 8 kat artışla 26.4 milyon ton uyuşturucu yakalandığını açıklamıştır. Son 10 yılda madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görenlerin oranının 25 kat arttığı belirtilirken, yapılan araştırmalara göre 15 yaş altı madde kullanımının yüzde 92 yükseldiği ifade edilmektedir” sözlerine yer verdi.

“BONZAİ KULLANIMI 5 YILDA 15 KAT ARTTI”

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 29,5 milyon bağımlı olduğu belirtilirken, Türkiye’de bonzai kullanımı 5 yılda 15 kat artış gösterdiğini, 2017'de dünya genelinde 207 bin kişi yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirirken, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi’nin verilerine göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerde Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğunu belirten Ağbaba, dünya genelinde uyuşturucu kullanımı oranı düşerken, Türkiye’de uyuşturucu kullanım oranı yıllara göre artış gösterdiğini kaydetti. Ağbaba araştırma önergesinde “Araştırmalara göre son 10 yılda uyuşturucudan ölenlerin sayısı 2 bin 400 olarak açıklanmıştır. Ölenlerin yaş ortalaması önceki yıllarda 35 iken, genç ölümlerinin artması nedeniyle bu yaş 31’e düşmüştür. Türkiye’de son 10 yıl içinde uyuşturucudan yatan hasta sayısı yüzde 380 oranında artmıştır. Uyuşturucu tedavisi için hastaneye yatan hastaların yüzde 40’ının 15-19 yaş aralığında, yüzde 30’unun 20-24 yaş aralığında, yüzde 11’nin ise 25-29 yaş aralığında olduğu belirtilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Toplumların uyuşturucu ile mücadelesinin aynı zamanda gençlere verdikleri önemin de göstergesi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu önem ne kadar artarsa uyuşturucuyla mücadele de o kadar başarılı olacaktır. Türkiye’de ki artan uyuşturucu kullanımının sebeplerinin araştırılması, 9-10’lu yaşlara kadar gerileyen uyuşturucu kullanımın önüne geçilmesi, uyuşturucu ile mücadele için aktif politikaların belirlenip hayata geçirilmesi amacıyla meclisin daha aktif rol alması gerekmektedir” sözlerine yer verdi. (Bülten)