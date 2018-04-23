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Türkiye’de 6 Bin Hemofili Hastası Var

Dünyada 400 bin Türkiye’de 6 bin hemofili hastası olduğuna dikkat çeken Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olga Meltem Akay, kandaki pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerin eksikliğiyle ortaya çıkan ve kalıtsal bir hastalık olan hemofili hakkında bilinmesi gerekenleri ve nasıl tedavi edildiğini anlattı. Hemofilide en sık karşılaşılan şikayetin eklem kanamaları olduğunu söyledi.

Türkiye’de 6 Bin Hemofili Hastası Var

Dünyada 400 bin Türkiye’de 6 bin hemofili hastası olduğuna dikkat çeken Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Olga Meltem Akay, kandaki pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerin eksikliğiyle ortaya çıkan ve kalıtsal bir hastalık olan hemofili hakkında bilinmesi gerekenleri ve nasıl tedavi edildiğini anlattı. Hemofilide en sık karşılaşılan şikayetin eklem kanamaları olduğunu söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:10
Türkiye’de 6 Bin Hemofili Hastası Var

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktör 8 ve faktör 9 isimli proteinlerin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kanama bozukluğuna ‘hemofili’ deniliyor. Faktör 8 eksikliğine hemofili A, faktör 9 eksikliğine hemofili B adı veriliyor. Hemofili A her 5 bin yeni doğan erkek bebekten birinde, hemofili B ise 30 bin yeni doğan erkek bebekten birinde görülüyor. Kızlarda ise çok nadir olarak ortaya çıkıyor. Dünyada 400 bin Türkiye’de 6 bin hemofili hastası bulunuyor.

Prof. Dr. Olga Meltem Akay, “Eklem boşluğuna kanama ve kas içine kanama hastalığın en tipik özelliğidir. Özellikle diz, dirsek, el-ayak bilekleri ve kalça en sık etkilenen eklemlerdir. Sünnet, ameliyat, diş çekimi ve yaralanmalardan sonra uzun süre kanamalar hemofilide görülen belirtilerdendir. Nadiren beyin, göz, ağız ve karın içi kanamalar da görülebilir ve oldukça tehlikelidir” diye konuştu.

TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIK DEĞİL

“Hemofili tedavisinin ana prensibi, eksik olan maddenin yerine konulmasıdır” diyen Akay, yerine koyma tedavisinin, hemofili A’da faktör 8 konsantresi ile hemofili B’de faktör 9 konsantresi ile yapıldığını ifade etti.

Akay, “Bugün kanamaların gerek korunmasında gerekse tedavisinde uygun doz ve sürede faktör kullanan hemofili hastaları, eklemleri normal veya çok az hasarlı olan ve normal yaşam biçimine ve normal ömür süresine sahip bireyler olarak kabul edilmektedirler.Hemofilinin kalıcı olarak iyileşmesi gen tedavisi ile çok yakın gelecekte mümkün olabilir. Ancak gen tedavisinin rutinde kullanım alanı bulması için yürümekte olan deneysel çalışmaların sonuçlarını sabırla beklemek zorundayız. Gen tedavisindeadenovirüs benzeri ve laboratuar ortamında üretilen bazı taşıyıcı virüsler hastaya sağlıklı faktör 8 veya 9 geninin iletilmesi için kullanılabiliyor. Nakledilen genin faktör düzeyini yüzde 10’un üzerine çıkarması hayati kanamaları önleyebilecektir. Faktör 9’un geni küçük olduğundan gen nakli daha kolaydır ve gen nakli çalışmaları hemofili B’de hemofili A’ya göre daha hızlı ilerlemektedir” açıklamalarında bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HemofiliHemofili HastasıOlga Meltem Akay
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