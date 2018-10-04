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Türkiye'nin boy ortalaması 1.74 Metre

Ülkelere göre erkek boy ortalamaları belli olurken, Türkiye’deki erkeklerin boy ortalamaları 1.74 metre olarak saptandı.

Türkiye'nin boy ortalaması 1.74 Metre

Ülkelere göre erkek boy ortalamaları belli olurken, Türkiye’deki erkeklerin boy ortalamaları 1.74 metre olarak saptandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:01
Türkiye'nin boy ortalaması 1.74 Metre

Derlenen bilgilere göre, Türkiye’deki erkeklerin boy ortalamaları 1.74 m olarak saptandı. Böylelikle Türkiye’nin diğer ülkelere oranla orta sıralarda yer aldığı görüldü. Listenin ilk başında yer alan ülke ise 1.83 m boy ortalaması ile Hollanda ve Karadağ oldu. Bu iki ülke boy ortalamalarıyla zirveyi birlikte paylaşırken, ikinci sırayı 1.82 m ile Danimarka, Norveç ve Sırbistan’ın da birlikte takip ettiği kaydedildi.

EN KISA BOY ORTALAMASI ENDONEZYA’DA

Gerçekleştirilen medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, sağlık başlığı altında 500 bine yakın haber tespit edilirken, boy kilo endeksiyle ilgili ise 3 bin 917 haber çıkışı belirlendi. Raporda ilk 10 içerisinde yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Lüksemburg oldu. Buna karşın en düşük erkek boy ortalamasıyla listenin son sırasında yerleşen ülke Endonezya olarak belirlendi. Endonezya’da erkeklerin boy ortalaması ise 1.58 m olarak görülürken, onu 1.60 m ile Bolivya takip etti. Boy ortalaması en kısa diğer ülkelerde Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal olarak görüldü. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Boy OrtalamalarıTÜRKİYE
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